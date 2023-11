NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Das Unternehmen habe im dritten Quartal ein leichtes Plus erzielt, das ausschließlich auf PCs zurückzuführen sei, da die Stärke bei Rechenzentren und Clients die schwache Leistung in den Bereichen Industrie und Spiele habe ausgleichen können, so die Analysten. Truist füge jedoch hinzu, dass Bedenken bestehen bleiben würden, da das Unternehmen AMDs Position in der KI als wahrscheinlich begrenzt gegenüber NVIDIAs Lösungen ansehe. Die Analysten würden auch erwarten, dass der X86-Markt langsam durch neue CPU-Konkurrenten unter Druck geraten werde.Die Analysten von Truist stufen die Advanced Micro Devices-Aktie weiterhin "hold" ein. Das Kursziel werde von 128,00 auf 98,00 USD gesenkt. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:101,32 EUR -0,76% (02.11.2023, 14:18)