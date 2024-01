Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

162,82 EUR +4,91% (24.01.2024, 21:20)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

178,54 USD +6,01% (24.01.2024, 20:45)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen von ASML und TSMC würden die Chip-Aktien heute antreiben. Auch für die Papiere von AMD gehe es im US-Handel rund sechs Prozent nach oben. Neben dem positiven Sentiment am Markt beflügele auch eine Analystenstudie.Nachdem sich gestern die Analysten von Northland Securities negativ zu AMD geäußert hätten, da sie das Wachstumspotenzial am KI-Markt als "irrational überschwänglich" einschätzen würden, gehe es heute in die andere Richtung. Denn genau dieses Wachstumspotenzial am KI-Markt sei für die Analysten von New Street Research der entscheidende Grund für eine Hochstufung der AMD-Aktien.New Street habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch AMD von "neutral" auf "buy" nach oben gestuft und das Kursziel von 100 auf 215 Dollar erhöht. Man könne also durchaus von einer 180-Grad-Wende sprechen. Denn die Analysten hätten für sich die neue Antwort auf eine wichtige Frage gefunden:"Wie stark werden in einer Welt, in der im Jahr 2027 400 Milliarden Dollar für KI-Chips ausgegeben werden (oder sogar 200 Milliarden Dollar, wenn Firmen die KI langsamer annehmen), AMD, Arista, Arm, Broadcom, Infineon, Intel, Micron, Nvidia & TSMC ihre Umsätze in den nächsten vier Jahren steigern, wie ist diese Wachstumsprognose mit den aktuellen Erwartungen zu vergleichen, und wie viel zahlen die Anleger heute für diesen Ausblick?"Konkret gehe New Street dann davon aus, dass der Chip-Konzern im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Dollar mit Datacenter-GPUs erwirtschaften werde, was deutlich über der firmeneigenen Prognose von mehr als zwei Milliarden Dollar liege. 2027 könnten das dann schon 16 Milliarden Dollar sein.Auch "Der Aktionär" sehe AMD als aussichtsreichen KI-Player mit viel Potenzial für 2024 und darüber hinaus. Allerdings sei die Aktie allein im laufenden Jahr über 28 Prozent gestiegen, was zumindest kurzfristig eine charttechnische Korrektur wahrscheinlich mache.Anleger, die der Empfehlung in Ausgabe 23/23 gefolgt sind (+64 Prozent), ziehen den Stopp auf 122 Euro nach, so Benedikt Kaufmann. Das Kursziel werde leicht angehoben auf 165 Euro. (Analyse vom 24.01.2024)