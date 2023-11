NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

98,50 USD +2,41% (31.10.2023, 20:59)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller habe bei seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen. Der Ausblick indes schmecke den Anlegern gar nicht. AMD-CFO Jean Hu habe die maue Prognose mit einer sich abschwächenden Nachfrage nach Chips aus der Gaming-Branche begründet. Auch der Bedarf der Automobilindustrie sei überschaubar.Würden sich die Kursverluste im regulären Handel fortsetzen, würde sich die AMD-Aktie weiter von der 200-Tage-Linie entfernen. In den Fokus gerate die Marke bei 89/90 USD. Die AMD-Aktie sei laufende Empfehlung des "Aktionärs". Der Stoppkurs sollte bei 81 Euro gesetzt werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/schwacher-ausblick-amd-knickt-ein-

20342427.html" target="_blank">unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:91,11 EUR +2,16% (01.11.2023, 09:27)