Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

161,00 EUR -2,21% (05.02.2024, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

171,80 USD -3,30% (05.02.2024, 16:43)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Nach einem insgesamt guten Geschäftsjahr 2023 habe sich das Management von AMD beim Ausblick konservativ gegeben, was die Investor:innen durchaus überrascht habe. Der Umsatz in Q1 werde voraussichtlich weniger hoch ausfallen als bislang erwartet. Diese Prognose erneuere die Befürchtung, dass Abnehmer in den Kernmärkten von AMD - PCs, Server, Spielkonsolen und programmierbare Prozessoren - Kaufzurückhaltung zeigen könnten, was aber im Widerspruch zu der Brancheneinschätzung des Analysten stehe. AMD dringe zwar in den Bereich der KI-Beschleuniger vor, in dem NVIDIA dominiere, aber diese Expansion befinde sich noch im Anfangsstadium. Ende letzten Jahres habe das Unternehmen die KI Chipreihe MI300 vorgestellt und prognostiziere für 2024 einen zusätzlichen Umsatz von mehr als USD 3,5 Mrd.Aus Bewertungssicht sei AMD nach dem jüngsten Kursanstieg seit Anfang November zwar nicht mehr als günstig zu bezeichnen, allerdings erscheine Schiller die Bewertung angesichts der potenziellen Wachstumsraten und der Neupositionierung im Halbleitersegment durch den neuen KI-Chip durchaus tragfähig zu sein.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, für AMD seine bisherige "Kauf"-Empfehlung, hebt jedoch sein Kursziel auf USD 200 an. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 05.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity