unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

109,76 EUR -3,30% (16.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

120,07 USD -3,36% (16.06.2023, 21:59)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD attackiere NVIDIA mit einem neuen Superchip. Plus: Ein weiterer, sehr unterschätzter Gigant greife ins KI-Game ein.AMD-CEO Lisa Su sei bisher nicht für laute Töne bekannt. Doch angesichts des "Megatrends Nr. 1", wie sie die Künstliche Intelligenz nenne, sei ihr die Begeisterung anzusehen. Alleine der Markt für Beschleuniger-Chips für Rechenzentren werde von 30 auf 150 Mrd. USD im Jahr 2027 zulegen. "Das sind über 50 Prozent Wachstum pro Jahr", so Su.Jüngst sei der NVIDIA-GPU-Konkurrent MI300x für LLMs (große Sprachmodelle wie ChatGPT) vorgestellt worden, der mit 192 GM Memory den mit 120 des NVIDIA H100 schlage. Der Markt sei groß genug für alle. Denn die KI sei noch in einer "sehr, sehr frühen Phase". AMD glaube, ein "signifikanter Gewinner" der KI zu werden und dürfte den Preis des Marktführers von rund 30.000 USD pro Einheit wohl unterbieten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Der Autor, Florian Söllner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AMD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU