Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AMD-Aktie habe nach den jüngsten Zahlen - der Chip-Gigant habe aufgrund der schwächelnden PC-Nachfrage einen Umsatzrückgang verbuchen müssen - zunächst Kursgewinne verbuchen können. Der Markt habe nämlich Schlimmeres erwartet. Am heutigen Donnerstag verliere das Papier signifikant - trotz positiver Analystenstimmen.Die Experten seien für die AMD-Aktie tendenziell positiv gestimmt. Während JP Morgan und die Bank of America das Papier des Chip-Herstellers weiterhin als Halteposition bewerten würden, würden Goldman Sachs, Morgan Stanley und auch die Citigroup die Papiere als kaufenswert erachten. Die Kursziele lägen zwischen 136 und 138 Dollar - was gehöriges Aufwärtspotenzial impliziere.Morgan Stanley etwa habe auf die "einzigartige Position" von AMD inmitten des KI-Booms verwiesen. Das Unternehmen habe "eine starke KI-Chance, die erst 2024 ernsthaft beginnt - 2023 hat also alle Nachteile, die sich aus der Verknappung der traditionellen Serverbudgets ergeben, ohne die Vorteile der KI", so Analyst Joseph Moore in einer Notiz.Citi-Analyst Christopher Danely habe die Aktie gar von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft und sein Kursziel von 120 auf 136 Dollar erhöht. "Wir lagen falsch - an zwei Fronten", habe Danely in einer aktuellen Mitteilung geschrieben, wie CBNC berichtet habe. "Wir dachten, dass AMDs KI-Produkte die Marge verwässern würden, aber das Unternehmen erklärte, dass sie die Marge erhöhen sollten. Und: Wir dachten auch, dass die Investoren irgendwann die teure Bewertung der AMD-Aktie satt haben würden, und auch in diesem Punkt lagen wir falsch."Anleger würden AMD die aktuellen Schwächen verzeihen und den Fokus auf das vierte Quartal setzen. Dennoch: Dass alleine die KI-Fantasie die ambitioniert bewertete Aktie in den kommenden Monaten antreiben könne, sei eher unwahrscheinlich.Anleger bleiben dabei und warten auf eine attraktive Nachkaufgelegenheit vor dem wichtigen vierten Quartal, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 02.08.2023)