XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

63,44 EUR +3,42% (21.12.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

67,68 USD +4,04% (21.12.2022, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktie erholt sich - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 164,46 USD aus dem November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei am 13. Oktober 2022 auf ein Tief bei 54,57 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe sich die Aktie auf 79,16 USD erholt, habe in den letzten Wochen aber wieder Abgaben hinnehmen müssen und sei am Dienstag auf das Aufwärtsgap vom 10. November 2022 zwischen 63,62 USD und 63,05 USD zurückgefallen. Von dort aus habe sich der Wert in den letzten beiden Tagen erholt.Breche die AMD-Aktie über das Abwärtsgap vom 15. Dezember zwischen 68,12 USD und 68,32 USD aus, dann ergäbe sich die Chance, die Erholung der letzten beiden Tage fortzusetzen. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 72,50-73,75 USD oder sogar in Richtung 79,16 USD ansteigen. Sollte der Wert aber unter 63,05 USD abfallen, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. In diesem Fall drohe ein Abverkauf des Chipwertes in Richtung 54,57 USD und sogar 48,50 USD. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:63,88 EUR +0,19% (22.12.2022, 08:47)