Die Aktien von Advanced Micro Devices seien gestern den Handel aufgrund eines Berichts des "Wall Street Journal" über neue US-Beschränkungen für den Export von Chips nach China mit Kursverlusten gestartet. Die Verluste seien jedoch während der Wall Street-Sitzung ausgeglichen worden und die Aktie habe den Tag leicht höher geschlossen. Wenn man sich den Tageschart ansehe, werde deutlich, dass die Situation nicht eindeutig sei.



Die Aktie sei kürzlich unter die untere Grenze der Marktgeometrie gefallen, was gemäß der Overbalance-Methodik auf eine mögliche Trendwende hinweise. Die Verluste seien jedoch knapp unter dieser Hürde in der Unterstützungszone bei 110 Dollar gestoppt worden, die durch frühere Kursreaktionen und das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung seit Dezember 2022 gekennzeichnet sei. Die Aktie handelt heute vorbörslich etwa 2% höher, sodass die Experten von XTB möglicherweise einen Versuch sehen werden, sich von der 110-Dollar-Zone zu erholen und einen Teil der jüngsten Verluste wettzumachen. In einem solchen Szenario wäre die erste Widerstandszone bei etwa 122,50 Dollar zu beachten, die durch das 61,8%-Retracement gekennzeichnet sei. (Analyse vom 29.06.2023)



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

102,38 EUR +1,41% (29.06.2023, 14:44)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

110,17 USD -0,18% (28.06.2023, 22:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.06.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB stellen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) als "Aktie der Woche" dar.US-amerikanische Halbleiterunternehmen hätten in dieser Woche einen Rückschlag hinnehmen müssen, nachdem das Wall Street Journal darauf hingewiesen habe, dass neue Beschränkungen für den Verkauf von Chips nach China bevorstehen könnten. Advanced Micro Devices sei eine der Aktien gewesen, die von dieser Nachricht negativ betroffen gewesen seien, aber der Einfluss der neuen Maßnahmen auf das Geschäft des Unternehmens könnte begrenzt sein.Das "Wall Street Journal" habe am Dienstagabend einen Bericht veröffentlicht, wonach eine Gruppe von US-Gesetzgebern die Beschränkungen für den Export von Chips nach China weiter verschärfen möchte. Laut "WSJ" würden die neuen Beschränkungen KI-Chips ins Visier nehmen, um zu verhindern, dass China sie für die Waffenentwicklung oder das Hacking verwende. NVIDIA und Advanced Micro Devices seien führend in der Branche, wenn es um KI-Chips gehe. Daher sei das Verbot als Bedrohung für die Ergebnisse der beiden Unternehmen angesehen worden. NVIDIA habe Anfang dieses Jahres einen weniger leistungsfähigen KI-Chip entwickelt, der unter den aktuellen Beschränkungen nach China exportiert werden dürfte, nachdem eine Lizenz vom US-Handelsministerium eingeholt worden sei. Das "WSJ" behaupte jedoch, dass das neue Gesetz selbst den Verkauf dieser niedrigeren Leistungsfähigkeit Chips nach China verhindern würde und dass es bereits nächsten Monat verabschiedet werden könnte. Die neuen Maßnahmen könnten jedoch nicht so viel Einfluss auf AMD haben, wie einige befürchten würden.Obwohl China ein wichtiger Markt für Halbleiterunternehmen sei, habe AMD den Anteil Chinas am Gesamtumsatz von knapp 60% im Jahr 2012 auf unter 25% im Jahr 2022 reduzieren können. (Quelle: Bloomberg, XTB)Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, würden die neuen Maßnahmen gegen China als indirekte Angriffe auf NVIDIA und AMD angesehen, da diese beiden Unternehmen führend bei den so genannten Data-Center-Accelerator-Chips seien, die in der KI verwendet würden. NVIDIA habe jedoch einen Marktanteil von über 80% bei diesen Chips, sodass sich die negativen Auswirkungen dieser Maßnahmen voraussichtlich stärker in den Ergebnissen von NVIDIA zeigen würden. China sei ein wichtiger Motor für den Umsatz von AMD gewesen, aber dies habe begonnen sich im Jahr 2012 zu ändern, als der Anteil Chinas am Gesamtumsatz von AMD deutlich zu sinken begonnen habe. Darüber hinaus sei China nicht mehr der am schnellsten wachsende Markt für AMD, da das Umsatzwachstum im Land im Jahr 2022 erneut unter dem globalen Umsatzwachstum gelegen habe.Nicht nur der Anteil Chinas am Umsatz von AMD sei gesunken, sondern auch das Umsatzwachstum im Land habe im Jahr 2022 unter dem Gesamtumsatzwachstum des Unternehmens gelegen. (Quelle: Bloomberg, XTB)Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig seien, hätten in diesem Jahr eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet. NVIDIA sei zweifellos der führende Anbieter von KI-Chips und dies spiegele sich deutlich im Aktienkurs wider - die Aktie handle etwa 180% höher seit Jahresbeginn. Allerdings habe auch AMD in diesem Jahr eine starke Performance gezeigt und notiere 70% höher seit Jahresbeginn, was die 42,5% Gewinn des Philadelphia Semiconductor Index und die 27% Gewinn von Intel übertreffe.Es sollte jedoch beachtet werden, dass NVIDIA der einzige der genannten Aktien sei, der sich vollständig von dem Kurseinbruch im Jahr 2022 erholt habe. AMD handle weiterhin etwa 23% unter dem Niveau Ende 2021, während die Intel-Aktie im Vergleich zum 31. Dezember 2021 um 35% niedriger notiere.Während NVIDIA sich bereits vollständig von einem Kurseinbruch im Jahr 2022 erholt habe, würden AMD und Intel weiterhin unter dem Niveau Ende 2021 handeln. (Quelle: Bloomberg)