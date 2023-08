Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von AMD habe die negative Kursreaktion nach den Q2-Zahlen größtenteils ausgeglichen und sich wieder oberhalb des horizontalen Widerstands bei 107,20 Dollar stabilisiert. Die schwächer als erwartete Prognose drücke dennoch vielen Anlegern im Schuh. Es gebe jedoch gute Gründe, weshalb man dem Druck standhalten sollte.So sähen die Analysten von Morgan Stanley in den AMD-Aktien einen "deutlichen Outperformer". Gehe es nach dem betreuenden Experten Joseph Moore, dürfte das Chip-Papier schon bald die Seitwärtsrange zwischen 107 und 120 Dollar verlassen. Sein Kursziel: 138 Dollar, was ausgehend vom Freitagsschlusskurs ein Ertragspotenzial von 19 Prozent bedeute.Auch für Moore sei dabei der Blick auf die Prognose der Knackpunkt. Der Experte schreibe aber, dass die etwas negativen Datacenter-Kommentare des Managements nichts mit der Nachfrage nach dem KI-Beschleuniger MI300 zu tun hätten."Wir hören innerhalb der Lieferkette von hohen Zahlen was die Auslieferung im nächsten Jahr angeht", schreibe Moore in seiner Studie. Allerdings gebe es Probleme beim Timing. So habe der Chip mit acht Monaten eine sehr lange Fertigungsvorlaufzeit, welche nun auf ein sehr hohes Kundeninteresse treffe.AMD habe in Sachen KI-Beschleuniger von den Anlegern Vorschusslorbeeren erhalten, werde aber erst zum Ende des zweiten Halbjahres zeigen, wie stark die Geschäfte hier wirklich laufen würden. Die AMD-Aktie hänge damit etwas in der Luft und dürfte vorerst ihren Seitwärtstrend weiterführen.Es heißt also: Abwarten und dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 07.08.2023)