Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 68,00 Market perform Northland Capital Markets Gus Richard 01.02.2023 87,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 01.02.2023 90,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 01.02.2023 - Hold Craig-Hallum Capital Christian Schwab 01.02.2023 96,00 Outperform Credit Suisse Chris Caso 01.02.2023 90,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 01.02.2023 95,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 01.02.2023

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (13.02.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 96,00 oder 68,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 31.01.2023 nach dem Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Januar zu entnehmen ist, profitiere der Chipkonzern in einem schwachen PC-Markt vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie. Zuwächse in diesen Bereichen hätten den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen können. Insgesamt habe der AMD-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 16% auf rund 5,6 Mrd. USD zugelegt. Unterm Strich habe es einen schmalen Gewinn von 21 Mio. USD gegeben, nach schwarzen Zahlen von 974 Mio. USD ein Jahr zuvor.Bei PC-Chips habe sich der Umsatz im Jahresvergleich auf gut 900 Mio. USD halbiert. Der Bereich habe einen operativen Verlust von 152 Mio. USD verbucht, nach einem positiven Ergebnis von 530 Mio. USD im Vorjahresquartal. Im Geschäft mit Rechenzentren habe es dagegen ein Umsatzplus von 1,16 auf 1,65 Mrd. USD und einen operativen Gewinn von 444 Mio. USD gegeben. Ausgezahlt habe sich für AMD der Kauf der Firma Xilinx, die auf Chiplösungen unter anderem für Flugzeuge und Raketen sowie Autos und Elektronikgeräte spezialisiert sei. Der Umsatz in dem Bereich sei mit dem Zukauf von 71 Mio. auf fast 1,4 Mrd. USD hochgesprungen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Credit Suisse, Chris Caso, in einer Analyse vom 01.02.2023 den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 90,00 auf 96,00 USD angehoben. Während AMD für das erste Quartal unter dem Konsens gelegen habe, habe die Prognose fast direkt mit den Zahlen der Credit Suisse übereingestimmt, da die Zahlen im Vorfeld des Quartals gesenkt worden seien. Der Analyst sei daher der Ansicht, dass der Bericht für die Anleger eine Erleichterung darstelle, nachdem Intel einen sehr vorsichtigen Bericht vorgelegt habe.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Northland Capital Markets. Analyst Gus Richard stuft den Titel in einer Analyse vom 01.02.2023 weiterhin mit dem Rating "market perform" ein. Das Kursziel wurde von 60,00 auf 68,00 USD angehoben. AMD habe aufgrund der Bestandskorrektur, die sich durch Cloud-Kunden auf das Rechenzentrum ausweite, eine Prognose unter dem Konsens abgegeben und aufgrund des unsicheren Umfelds keine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. Der Analyst argumentiere, dass die Prognose des Unternehmens "nicht großartig", aber auch "keine Katastrophe" sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: