Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 195,00 Accumulate Phillip Securities Jonathan Woo 05.02.2024 200,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 05.02.2024 150,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 31.01.2024 200,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 31.01.2024 200,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 31.01.2024 195,00 Outperform Northland Capital Markets - 31.01.2024 200,00 Buy Jefferies & Co - 31.01.2024 270,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 31.01.2024 190,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 31.01.2024 200,00 Outperform Robert W. Baird - 31.01.2024 190,00 Buy Roth MKM - 31.01.2024 174,00 Hold Truist - 31.01.2024 195,00 Overweight Piper Sandler - 31.01.2024 192,00 Buy Citigroup - 31.01.2024 180,00 Neutral J.P. Morgan Securities - 31.01.2024 175,00 Buy Mizuho Securities USA - 31.01.2024 180,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 31.01.2024 205,00 Buy UBS Timothy Arcuri 31.01.2024 195,00 Outperform Raymond James Srini Pajjuri 30.01.2024



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

160,18 EUR +0,18% (12.02.2024, 08:13)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

172,48 USD +1,90% (09.02.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.02.2024/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 270,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 30.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Januar zu entnehmen ist, habe der Chipkonzern mit seiner Prognose für das Geschäft im laufenden Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Intel-Konkurrent habe Erlöse von etwa 5,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, während Analysten im Schnitt mit 5,77 Milliarden Dollar gerechnet hätten.Im vergangenen Quartal sei der AMD-Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 6,17 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich sei der Gewinn von 21 Millionen Dollar auf 667 Millionen Dollar hochgesprungen.AMD habe Intel in den vergangenen Jahren Marktanteile im Geschäft mit Prozessoren für PCs und vor allem Rechenzentren abgenommen. Aktuell versuche die Firma, bei Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz mitzumischen. Hier dominiere aber weiter Technologie des Konkurrenten NVIDIA.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat KeyBanc Capital Markets den Titel am 31.01.2024 weiterhin mit "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 195,00 auf 270,00 USD angehoben. Während die GPUs für Rechenzentren die Q4-Prognose von 400 Mio. USD übertroffen hätten und die Erwartungen für 2024 von 2 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD angehoben worden seien, sei dies durch die schwache Nachfrage nach traditionellen Servern, den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen im Embedded-Bereich und die schwache Entwicklung im Gaming-Bereich ausgeglichen worden.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Ross Seymore hat sie in einer Analyse vom 31.01.2024 weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 120 USD auf 150 USD erhöht. Der Analyst habe geschrieben, dass die Querströme nach dem Q4-Bericht des Unternehmens weitergehen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: