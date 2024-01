Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 195,00 Buy BofA Securities - 29.01.2024 200,00 Buy Stifel - 26.01.2024 215,00 Buy New Street Research - 23.01.2024 - Market perform Northland Capital Markets - 22.01.2024 190,00 Overweight Cantor Fitzgerald - 22.01.2024 185,00 Outperform TD Cowen - 18.01.2024 170,00 Positive Susquehanna Financial - 16.01.2024 195,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 16.01.2024 200,00 Overweight Barclays Tom O'Malley 16.01.2024 188,00 Buy Melius Research - 08.01.2024 162,00 Buy Mizuho Securities USA - 05.01.2024 120,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 04.01.2024 154,00 Hold Truist - 04.01.2024 128,00 Overweight Morgan Stanley - 07.12.2023 136,00 Buy Citigroup - 07.12.2023 135,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 24.11.2023 125,00 Buy Roth MKM - 13.11.2023

Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

166,22 EUR +1,79% (29.01.2024, 15:26)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

177,25 USD -1,71% (26.01.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.01.2024/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 215,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 30.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat New Street Research den Titel am 23.01.2024 von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 215,00 USD. New Street habe AMD heraufgestuft, nachdem die Möglichkeit analysiert worden sei, dass im Jahr 2027 400 Milliarden USD für Chips für künstliche Intelligenz ausgegeben würden. AMD sei der beste Weg, um ein Szenario der schnellen Einführung von KI-Chips zu spielen, mit der höchsten Bewertung und den höchsten Erwartungen.Nach Ansicht des Unternehmens sei TSMC das "risikoärmste Unternehmen", das eine begrenzte Marktanteilsunsicherheit, ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Erwartungen und eine attraktive Bewertung sowohl bei einer schnellen als auch bei einer langsamen Einführung biete. New Street sei der Ansicht, dass sich das Multiple von AMD in Richtung des 30Fachen normalisieren werde, wenn sich das Wachstum verlangsame, was einen Aktienkurs von 215 USD in zwölf Monaten oder ein Aufwärtspotenzial von 26% impliziere. Im nachbörslichen Handel steige die Aktie um 1% auf 169,70 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Sanford C. Bernstein & Co. Analyst Stacy Rasgon hat sie in einer Analyse vom 04.01.2024 weiterhin mit dem Rating "market perform" bewertet. Das Kursziel wurde von 100,00 auf 120,00 USD verbessert. Nach Ansicht des Analysten werde das Jahr 2024 für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche "interessant". Es scheine wahrscheinlich, dass es eine Rückkehr zum Wachstum geben werde, da die Konsensschätzungen für die meisten Unternehmen höhere Umsätze widerspiegeln würden, in einigen Fällen sogar deutlich. Die Aktie selbst scheine dies jedoch bereits zu antizipieren.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: