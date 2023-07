Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Outperform Wolfe Research Chris Caso 19.07.2023 120,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 17.07.2023 135,00 Outperform TD Cowen Matthew Ramsay 12.07.2023 160,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 11.07.2023 150,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 05.07.2023 138,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 16.06.2023 145,00 Buy Stifel - 15.06.2023 170,00 Buy Argus Research - 15.06.2023 140,00 Buy Mizuho Securities USA - 15.06.2023 145,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 15.06.2023 170,00 Outperform Robert W. Baird - 15.06.2023 150,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 15.06.2023 120,00 Hold HSBC - 15.06.2023 145,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 14.06.2023 137,00 Buy Goldman Sachs - 14.06.2023 145,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 14.06.2023 150,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 14.06.2023 145,00 - Raymond James Srini Pajjuri 14.06.2023 110,00 Hold Deutsche Bank - 14.06.2023 145,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 12.06.2023 150,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 06.06.2023 135,00 Neutral BofA Securities - 31.05.2023

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.07.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 170,00 oder 110,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 01.08.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat Argus Research den Titel nach der Veranstaltung zum Thema Rechenzentren und künstliche Intelligenz am 15.06.2023 weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 100,00 auf 170,00 USD angehoben. Die Gewinne bei Marktanteilen bei Client- und Rechenzentrums-CPUs, die Marktführerschaft bei Konsolenspielen und das stark verbesserte Embedded-Geschäft AMD für ein langfristiges Wachstum würden AMD so positionieren, dass das Unternehmen über dem Wachstum des Marktes und der Vergleichsgruppe liege.AMD bringe weiterhin innovative neue Produkte auf den Markt und expandiere von PC, Rechenzentrum und Gaming zu KI-Workloads im Hyperscale-Bereich. Der Aktienkurs spiegele das langfristige Umsatz- und Margenwachstumspotenzial von AMD sowie die anhaltenden Marktanteilsgewinne auf Kosten von Intel (INTC) nicht vollständig wider, so Argus Research.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Der Titel wurde in einer Analyse vom 14.06.2023 weiterhin mit dem Rating "hold" bewertet. Das Kursziel wurde von 80,00 auf 110,00 USD erhöht. Der am meisten erwartete Teil der Veranstaltung für Rechenzentren und künstliche Intelligenz sei die Vorschau auf AMDs Instinct MI300 Produktfamilie gewesen, obwohl das Fehlen von Kundenankündigungen auf der Veranstaltung selbst einige Investoren überrascht haben könnte, so die Deutsche Bank. Rechenzentrums-GPUs würden eine attraktive Wachstumschance im digitalen Semi-Endmarkt für das Unternehmen darstellen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: