AMD-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 145,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 03.08.2023 155,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 02.08.2023 145,00 Positive Susquehanna Financial - 02.08.2023 132,00 Neutral BofA Securities - 02.08.2023 136,00 Buy Citigroup Christopher Danely 02.08.2023



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.08.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 132,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 01.08.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 01. August zu entnehmen ist, sei der Chipkonzern im vergangenen Quartal von der Schwäche des PC-Marktes gebremst worden. Der Umsatz der Sparte, die Prozessoren für Notebooks und Desktop-Rechner verkaufe, sei im Jahresvergleich um rund 54% auf 998 Mio. USD gefallen. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren habe es ein Minus von 11% auf 1,3 Mrd. USD gegeben. AMD habe auf Lagerbestände verwiesen, die Kunden von der Bestellung neuer Prozessoren abgehalten hätten.AMD nehme dem größeren Rivalen Intel seit einigen Jahren Schritt um Schritt Marktanteile ab. Man habe aber die Erwartungen von Analysten mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlt.Im vergangenen Vierteljahr sei der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,36 Mrd. USD (4,9 Mrd. Euro) gefallen. Der Gewinn sei von 447 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 27 Mio. USD eingebrochen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat Matt Bryson, Analyst von Wedbush Securities, den Titel am 02.08.2023 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 145,00 auf 155,00 USD angehoben. Die Q2-Ergebnisse seien nur OK gewesen, so Bryson. Die Ergebnisse im Bereich Data Center seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was durch einen etwas stärker als erwarteten Anstieg der Client-Einnahmen ausgeglichen worden sei.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von BofA Securities. Der Titel wurde in einer Analyse vom 02.08.2023 weiterhin mit dem Rating "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 130,00 auf 132,00 USD erhöht. Die Q2-Umsätze hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während die Q3-Umsatzprognose von 5,7 Mrd. USD unter dem Konsens gelegen habe, so die Analysten. Sie würden die Pro-forma-EPS-Schätzung für den Kalender 2023E "im Allgemeinen unverändert" halten, hätten jedoch die Schätzung für den Kalender 2024 um 3% auf 3,70 USD angehoben, was fast ausschließlich auf einen sich erholenden PC-Markt zurückzuführen sei, während sie die Umsatzprognose für Rechenzentren bei 8,6 Mrd. USD belassen hätten, die mit 9,8 Mrd. USD "deutlich unter" dem Konsens liege.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?