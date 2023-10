Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 145,00 Buy UBS Timothy Arcuri 20.10.2023 - Market perform Bernstein Research - 17.10.2023 136,00 Buy Citigroup Christopher Danely 16.10.2023 120,00 Neutral BofA Securities Vivek Arya 10.10.2023 - Buy Wells Fargo Aaron Rakers 10.10.2023 125,00 Outperform Robert W. Baird - 05.10.2023 140,00 Buy Mizuho Securities - 02.10.2023

90,00 EUR -1,35% (30.10.2023, 16:53)



95,08 USD -1,40% (30.10.2023, 16:42)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.10.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 31.10.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat Timothy Arcuri, Analyst der UBS, den Titel am 20.10.2023 weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel laute 145,00 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von BofA Securities. Analyst Vivek Arya hat sie in einer Analyse vom 10.10.2023 weiterhin mit dem Rating "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 132,00 auf 120,00 USD gesenkt. Der Analyst sehe ein "schwieriges Umfeld" für Halbleiteraktien auf dem Weg in die Q3-Gewinnsaison, obwohl es Compute/AI als die "beste Nachbarschaft" bezeichne. Er wende einen 32Fachen Multiplikator auf seine Non-GAAP EPS-Schätzung für 2024 an, was in der Mitte des historischen Bereichs von AMD liege.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?