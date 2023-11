Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 130,00 Buy Mizuho Securities USA - 01.11.2023 120,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 01.11.2023 130,00 Outperform TD Cowen - 01.11.2023 136,00 Buy Citigroup - 01.11.2023 130,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 01.11.2023 130,00 Buy Jefferies & Co - 01.11.2023 140,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 01.11.2023 125,00 Buy Goldman Sachs - 01.11.2023 98,00 Hold Truist - 01.11.2023 128,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 01.11.2023 130,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 01.11.2023 130,00 Outperform Northland Capital Markets - 01.11.2023 115,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 01.11.2023 110,00 Hold Deutsche Bank - 01.11.2023



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

107,00 EUR +0,89% (09.11.2023, 16:59)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

114,60 USD +0,89% (09.11.2023, 16:45)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.11.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 oder 98,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 31.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Oktober zu entnehmen ist, habe der Chipkonzern die Anleger mit seinem Umsatzausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Der Intel-Konkurrent habe für das vierte Quartal einen Umsatz bei 6,1 Mrd. Dollar vorausgesagt, mit einer Spanne von 300 Mio. Dollar mehr oder weniger. Analysten hätten im Schnitt mit knapp 6,4 Mrd. Dollar gerechnet.AMD erwarte für das Weihnachtsquartal weiteres Wachstum im Geschäft mit Technik für Rechenzentren - aber niedrigere Verkäufe im Gaming-Geschäft. Im vergangenen Quartal habe AMD die Erlöse im Jahresvergleich um gut 4% auf 5,8 Mrd. Dollar (5,5 Mrd. Euro) gesteigert. Der Gewinn sei von 66 Mio. Dollar vor einem Jahr auf 299 Mio. Dollar hochgesprungen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat KeyBanc Capital Markets den Titel am 01.11.2023 weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel werde von 160,00 auf 140,00 USD gesenkt. Laut KeyBanc habe AMD im dritten Quartal ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt und für das vierte Quartal einen niedrigeren Ausblick gegeben.Während Rechenzentren auf dem Weg zu einem hohen einstelligen Wachstum und 50% in der zweiten Jahreshälfte gegenüber der ersten Jahreshälfte seien und PC eine starke Erholung zeige, werde dies durch eine Korrektur bei Embedded und eine schwächere Gaming-Nachfrage negativ beeinflusst. Die Analysten seien von Ergebnissen für Rechenzentren und Aussichten für Server-CPUs und -GPUs am meisten ermutigt, würden aber die Schätzungen aufgrund der schwachen Embedded-/Gaming-Nachfrage senken.Truist füge jedoch hinzu, dass Bedenken bestehen bleiben würden, da das Unternehmen AMDs Position in der KI als wahrscheinlich begrenzt gegenüber NVIDIAs Lösungen ansehe. Die Analysten würden auch erwarten, dass der X86-Markt langsam durch neue CPU-Konkurrenten unter Druck geraten werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?