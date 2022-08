Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 03.08.2022 120,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 03.08.2022 105,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 03.08.2022 96,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 03.08.2022 130,00 Strong buy Raymond James Chris Caso 03.08.2022 140,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 03.08.2022 120,00 Neutral UBS Timothy Arcuri 03.08.2022 140,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 03.08.2022 125,00 Outperform KGI Securities Christine Wang 03.08.2022

Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

97,66 EUR +2,68% (12.08.2022, 16:47)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

98,61 EUR +1,21% (12.08.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

101,18 USD +3,12% (12.08.2022, 16:33)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.08.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 oder 95,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 02.08.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 02. August zu entnehmen ist, setze der Chipkonzern die Aufholjagd zum größeren Rivalen Intel fort. Insbesondere im Geschäft mit Technik für Rechenzentren habe es im vergangenen Quartal einen kräftigen Zuwachs von mehr als 80 Prozent gegeben, während Intel einen Rückgang verzeichnet habe. Zugleich habe die Umsatzprognose von AMD für das laufenden Quartal am Dienstag die Erwartungen der Analysten verfehlt.Insgesamt sei der AMD-Umsatz im vergangenen Quartal um 70 Prozent auf 6,55 Milliarden Dollar (6,44 Mrd. Euro) gestiegen, auch durch den Kauf des Chipspezialisten Xilinx. Für das laufende Vierteljahr habe AMD Erlöse zwischen 6,5 und 6,9 Milliarden Dollar prognostiziert, während Analysten eher mit gut 6,8 Milliarden gerechnet hätten. Der AMD-Umsatz im Geschäft mit Chips für Rechenzentren sei um 83 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar hochgesprungen. Bei Intel seien die Erlöse der entsprechenden Sparte im vergangenen Quartal um 16 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar gesunken.Im PC-Bereich habe AMD trotz der Flaute am Computer-Markt um ein Viertel auf 2,2 Milliarden Dollar zugelegt. Bei Intel habe es einen Rückgang von ein Viertel auf 7,7 Milliarden Dollar gegeben. Unterm Strich sei der Quartalsgewinn von AMD um 37 Prozent auf 447 Millionen Dollar gesunken, unter anderem wegen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Xilinx-Übernahme.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Piper Sandler, Harsh Kumar, in einer Analyse vom 03.08.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 140 USD belassen. Trotz der schwierigen Bedingungen in vielen seiner Märkte habe AMD im zweiten Quartal "eine außergewöhnlich gute Leistung" erbracht. Das Unternehmen habe die Erwartungen für das Juni-Quartal leicht übertroffen, aber für das September-Quartal leicht verfehlt, so der Analyst. Kumar habe jedoch hinzugefügt, dass sich die Segmente, die für Investoren wichtig seien, weiterhin gut entwickeln würden, während Client- und Spielegrafiken im dritten Quartal voraussichtlich nachlassen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: