Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 85,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 20.07.2022 130,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 19.07.2022 99,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 15.07.2022 115,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 14.07.2022 120,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 13.07.2022 120,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 12.07.2022 130,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 12.07.2022 85,00 Equal weight Barclays Blayne Curtis 11.07.2022 95,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 30.06.2022 110,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 29.06.2022 103,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 22.06.2022 - Perform Oppenheimer Rick Schafer 10.06.2022 135,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 10.06.2022 130,00 Buy Craig-Hallum Christian Schwab 10.06.2022 140,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 07.06.2022

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.08.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 02.08.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Piper Sandler, Harsh Kumar, in einer Analyse vom 07.06.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 140,00 USD belassen. Der Analystentag werde angesichts des Erfolgs des Bio-Geschäfts und der kürzlich abgeschlossenen Übernahme von Xilinx wahrscheinlich "transformierend" sein, so Kumar. AMD habe alle bisherigen Ziele des Analysten für 2020 "im Wesentlichen erreicht oder übertroffen", und das Management werde wahrscheinlich neue Ziele vorgeben, die sich bis zum Zeitrahmen 2026 erstrecken würden, so der Analyst. Insbesondere sehe er AMD neue Ziele für Umsatzwachstum, Bruttomarge, Betriebsmarge, Kapitalrendite, Technologieführerschaft, Server-Marktanteil und PC-Marktanteil.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Ross Seymore hat den Titel in einer Analyse vom 20.07.2022 weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 115,00 auf 85,00 USD gesenkt. Die anhaltende "Fegefeuer"-Phase des Halbleiterzyklus gehe weiter in die Q2-Berichtssaison, so Seymore. Trotz der Erwartung einer positiven fundamentalen Stärke für den Großteil des Sektors im zweiten und dritten Quartal habe der Analyst gesagt, dass die Anleger offenbar auf eine "weit verbreitete Deck-Clearing"-Führung nach unten warten würden, bevor sie wieder in Halbleiter-Aktien einsteigen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze AMD-Aktie: