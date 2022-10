Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 60,00 Hold HSBC Frank Lee 24.10.2022 70,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 18.10.2022 65,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 10.10.2022 80,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 10.10.2022 76,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 07.10.2022 100,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 07.10.2022 135,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 07.10.2022 100,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 07.10.2022 70,00 Hold Truist William Stein 07.10.2022 85,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 07.10.2022 80,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 07.10.2022 90,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 07.10.2022 100,00 Buy Stifel Ruben Roy 07.10.2022 102,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 07.10.2022 65,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 07.10.2022 100,00 Strong buy Raymond James Melissa Fairbanks 07.10.2022 68,00 Equal weight Barclays Blayne Curtis 07.10.2022 90,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 06.10.2022 95,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 28.09.2022 95,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 23.09.2022 125,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 15.09.2022

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.10.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 135,00 oder 60,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 01.11.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Jefferies & Co, Mark Lipacis, in einer Analyse vom 07.10.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 135,00 USD belassen. Der Analyst habe angemerkt, dass AMD den Umsatz für das dritte Quartal um 17% unter dem Konsens gelegen habe, was "ausschließlich" darauf zurückzuführen sei, dass der Umsatz mit Client-PCs um 53% gegenüber dem Vorquartal und um 40% gegenüber dem Vorjahr gesunken sei. Die Umsätze in anderen Segmenten, einschließlich Rechenzentren, hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen.Lipacis glaube, dass die Umsätze in Q3 nahe der Talsohle liegen würden. Da er der Meinung sei, dass die 39%-ige Underperformance der Aktie gegenüber dem S&P 500 seit dem 30. November die schlechten Nachrichten diskontiere, rate er den Anlegern, Käufer von AMD zu sein.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von HSBC. Analyst Frank Lee nimmt den Titel in einer Analyse vom 24.10.2022 mit dem Rating "hold" und dem Kursziel von 60,00 USD in die Bewertung auf. Lee gehe zwar davon aus, dass sich die erheblichen Zuwächse, die AMD seit 2019 erzielt habe, fortsetzen würden, und prognostiziere, dass der Marktanteil des Unternehmens bis Ende 2023 auf 24% bei Notebooks und 19% bei Servern steigen werde, doch erwarte er, dass dies durch eine schwache PC-Nachfrage und eine langsamere Serverdynamik ausgeglichen werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: