Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 120,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 03.05.2023 115,00 Outperform TD Cowen Matthew Ramsay 03.05.2023 81,00 Market perform Northland Capital Markets Gus Richard 03.05.2023 84,00 Hold Truist William Stein 03.05.2023 110,00 Strong buy Raymond James Srini Pajjuri 03.05.2023 95,00 Neutral BofA Securities - 03.05.2023 85,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 03.05.2023 108,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 03.05.2023 100,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 03.05.2023



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

88,64 EUR +0,37% (11.05.2023, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

97,14 USD +0,12% (11.05.2023, 16:23)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.05.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 81,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 02.05.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Mai zu entnehmen ist, erwische der Abschwung im PC-Markt auch den Chipkonzern AMD. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 9% auf 5,35 Mrd. Dollar (4,86 Mrd. Euro) gesunken. Besonders stark sei der Rückgang im Geschäft mit Chips für Personal Computer gewesen, das um 65% auf 739 Mio. Dollar abgesackt sei. Der Umsatz mit Chips für Rechenzentren sei dagegen stabil bei rund 1,3 Mrd. Dollar geblieben.Unterm Strich habe es einen Verlust von 139 Mio. Dollar nach schwarzen Zahlen von 786 Millionen Dollar im Vorjahresquartal gegeben. AMD habe sich damit besser als der größere Rivale Intel geschlagen, der im vergangenen Vierteljahr einen Quartalsverlust von 2,8 Mrd. Dollar verbucht habe. Der Intel-Umsatz sei im Jahresvergleich um 36% auf 11,7 Mrd. Dollar gefallen.Nach dem Boom zu Beginn der Pandemie sei der PC-Markt gerade rückläufig. Die Branche rechne aber mit einer Besserung im zweiten Halbjahr. AMD habe die Börse mit der Umsatzprognose von rund 5,3 Mrd. Dollar für das laufende Quartal enttäuscht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Susquehanna Financial, Christopher Rolland, in einer Analyse vom 03.05.2023 den Titel weiterhin mit dem Rating "positive" eingestuft. Das Kursziel wurde von 115,00 auf 120,00 USD angehoben. AMD habe eine Prognose für das zweite Quartal veröffentlicht, die leicht hinter dem Konsens zurückbleibe, aber eine Beschleunigung werde für das zweite Halbjahr erwartet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: