Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 102,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 01.05.2023 98,00 Buy Stifel Ruben Roy 25.04.2023 115,00 Positive Susquehanna Financial - 24.04.2023 80,00 Hold Deutsche Bank - 24.04.2023 110,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 11.04.2023 110,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 10.04.2023 120,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 30.03.2023 115,00 Strong buy Raymond James Srini Pajjuri 20.03.2023 120,00 Outperform TD Cowen Andreas Schiller 17.03.2023 88,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 27.02.2023 - Buy Benchmark Company Cody Acree 14.02.2023



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

81,14 EUR +2,33% (28.04.2023)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

79,17 EUR +1,54% (28.04.2023)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

89,60 USD +0,26% (01.05.2023, 20:33)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.05.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 80,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 02.05.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Wells Fargo Advisors, Aaron Rakers, in einer Analyse vom 30.03.2023 den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 85,00 auf 120,00 USD angehoben. Während Rakers kurzfristig mit einer schwankenden Nachfrage rechne, hebe er seine Schätzungen für das kommende Jahr an, um eine größere Wertschätzung für AMDs wachsendes Rechenzentrums-TAM und die Positionierung des Portfolios widerzuspiegeln.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Die Analysten stufen den Titel in einer Analyse vom 24.04.2023 weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel wurde von 70,00 auf 80,00 USD erhöht. Deutsche Bank sehe "viele gemischte Kennzahlen" auf dem Weg zu den Q1-Ergebnissen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze AMD-Aktie: