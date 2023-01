Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 88,00 Positive Susquehanna Christopher Rolland 30.01.2023 100,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 24.01.2023 80,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 24.01.2023 79,00 Hold Truist William Stein 23.01.2023 85,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 23.01.2023 80,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 11.01.2023 77,00 Overweight Morgan Stanley Joseph Moore 15.12.2022 90,00 Outperform Credit Suisse Chris Caso 15.11.2022 95,00 Buy UBS Timothy Arcuri 14.11.2022 100,00 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 14.11.2022 91,00 Buy Stifel Ruben Roy 11.11.2022

Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

65,91 EUR -1,33% (31.01.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

65,80 EUR -2,59% (31.01.2023, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

72,45 USD -3,91% (30.01.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:
863186

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:
AMD

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:
AMD

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.01.2023/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 77,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 31.01.2023 nach dem Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Cowen and Company, Matthew Ramsay, in einer Analyse vom 24.01.2023 den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 100,00 USD belassen. Ramsay zufolge würden das Dezember- und das März-Quartal trotz einer sehr starken Produkt-Roadmap kompliziert bleiben, aber sie sollten die Talsohle markieren, da sich die Ergebnisse schnell bis 2023 und noch weiter bis 2024 verbessern sollten, insbesondere angetrieben durch den Cloud-Anteil und die ASP-Expansion im Serverbereich.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analyst Joseph Moore stuft den Titel in einer Analyse vom 15.12.2022 mit dem Rating "overweight" ein. Das Kursziel laute 77,00 USD. Moore habe seinen "Top Pick" bei Halbleitern von Lam Research zu AMD verschoben und erklärt, dass diese Änderung "weniger mit der kurzfristigen Begeisterung für AMD zu tun hat", das immer noch ein gewisses Risiko durch Cloud Capex-Kürzungen im vierten Quartal habe, als mit der Tatsache, dass alle Aktien in der Gruppe "in einer Zeit negativer Gewinnrevisionen deutlich gestiegen sind" und dass Lam in den acht Wochen seit dem Gewinnbericht des Unternehmens um fast 50% gestiegen sei.Lam sei seine bevorzugte Aktie bei den Semicaps, aber "das Ausmaß der Rally dämpft unseren Enthusiasmus etwas", so Moore. AMD habe sich ebenfalls erholt, bleibe aber die Aktie mit der schlechtesten Performance unter den Large Caps.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: