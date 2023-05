Die Analysten würden erwarten, dass der geprüfte, konsolidierte Jahresbericht für 2022 in diesem Quartal (Q2 2023) veröffentlicht werde. Auf der Grundlage des Jahresberichts werden Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, ihre Bewertung der Advanced Blockchain AG neu bewerten. (Analyse vom 17.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (17.05.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen von Advanced Blockchain für das Jahr 2022 würden zeigen, dass das Unternehmen trotz der schwierigen Bedingungen auf dem Kryptomarkt einen relativ stabilen Umsatz habe verzeichnen können. Der Jahresumsatz habe bei 17,7 Mio. Euro und damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von 17,98 Mio. Euro gelegen. Allerdings habe das Unternehmen einen deutlichen Rückgang bei EBITDA und EBIT verzeichnet, was auf die Turbulenzen auf den Kryptowährungsmärkten zurückzuführen sei. Das EBITDA für das Jahr habe bei über 580.000 Euro gelegen, gegenüber 6,3 Mio. Euro im Vorjahr, während das EBIT bei über 560.000 Euro gelegen habe, gegenüber 6,2 Mio. Euro im Vorjahr.Weiterhin plane das Managementteam eine Neuausrichtung des Investitionsportfolios. Dieser Schritt ziele darauf ab, die Margen des Unternehmens zu verbessern und seine Wachstumsaussichten zu erhöhen. Dies sei eine positive Entwicklung, die die finanzielle Leistung des Unternehmens potenziell steigern könnte.In Anbetracht der veränderten Marktbedingungen habe Advanced Blockchain seine Strategie deutlich angepasst. Im vergangenen Jahr habe sich das Unternehmen auf die Entwicklung interessanter Technologien in Ventures konzentriert, mit dem Ziel, Partner oder Kunden für einen Spin-out dieser Projekte zu finden. Zum Beispiel Centauri, das erste IBC-Übertragungsprotokoll, das es den Nutzern bereits ermögliche, Vermögenswerte zwischen Polkadot und Kusama zu übertragen. Centauri sei vom Composable Finance-Team entwickelt worden und sei eine Erweiterung des IBC-Protokolls, das die vertrauenslose, ökosystemübergreifende Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains, einschließlich Polkadot, Kusama, Ethereum, NEAR und Cosmos, ermögliche.Infolgedessen habe Advanced Blockchain seinen strategischen Fokus auf neue Unternehmungen geschärft, indem es die eigenen Ventures auf die wichtigsten Kompetenzbereiche beschränkt und das Engagement in Einzelprojekten reduziert habe. Die Nutzung der Kern-kompetenzen und des umfassenden Netzwerks von Co-Investoren zur Unterstützung bestehender und zur selektiven Realisierung neuer Projekte scheine eine angemessene Reaktion auf das aktuelle Marktumfeld zu sein. Diese Anpassung hin zu einem umsichtigeren und finanziell disziplinierteren Ansatz sollte sicherstellen, dass das Unternehmen in den kommenden Perioden wieder eine höhere Rentabilität erziele.Darüber hinaus habe Advanced Blockchain kürzlich die Ernennung von Sebastian Markowsky als Berater und Venture Partner bekannt gegeben, der das Management bei der Identifizierung neuer Wachstumsbereiche und der allgemeinen Entwicklung des Unternehmens unterstützen solle. Markowsky sei ein erfahrener Investmentbanker und geschickter Dealmaker in der Fintech-Branche mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Beratung von Top-Fintech- und Software-Unternehmen beim Abschluss globaler Geschäfte. Seine Expertise liege in den Bereichen digitale Assets, Blockchain, dezentralisierte Geschäftsmodelle und Spitzentechnologie.Advanced Blockchain habe ebenfalls vor kurzem seine neueste Produktinnovation angekündigt: AB Capital AI. Bei diesem revolutionären Produkt handele es sich um einen Datenaggregator, der modernste KI-Technologie einsetze, um eine automatisierte Token-Auswahl und Recherche zu ermöglichen. AB Capital AI richte sich in erster Linie an institutionelle Anleger und umfasse eine breite Palette von Kryptosektoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DeFi, Gaming, NFTs und DAOs. Dies sei die erste von mehreren Initiativen, die unter der kürzlich initiierten beratenden Unterstützung von Sebastian Markowsky angekündigt würden.