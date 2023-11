Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



Börsenplätze Advanced Blockchain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,02 EUR +3,42% (13.11.2023, 14:04)



XETRA-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,02 EUR +0,33% (13.11.2023, 13:49)



ISIN Advanced Blockchain-Aktie:

DE000A0M93V6



WKN Advanced Blockchain-Aktie:

A0M93V



Ticker-Symbol Advanced Blockchain-Aktie:

BWQ



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (13.11.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) das Rating "kaufen".Im Geschäftsjahr 2023 konzentriere sich Advanced Blockchain AG auf nachhaltiges Wachstum und Kostenmanagement. Das Unternehmen erwarte einen Rückgang der Kosten und generiere Einnahmen aus Token-Transaktionen sowie potenziellen Investitionen in bevorstehende Token-Emissionen. Advanced Blockchain AG befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Käufern für Portfoliobeteiligungen im Zusammenhang mit Token- und Eigenkapitaltransaktionen und strebe bis zu fünf erfolgreiche Verkäufe mit einem Gesamtwert von 5 Mio. EUR an.Das Unternehmen plane derzeit die Emission einer neuen Wandelschuldverschreibung im Gesamtvolumen von bis zu 3 Mio. EUR, die zur Ablösung der bestehenden Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis zum 14. Juli 2024 dienen solle. Diese neue Schuldverschreibung habe eine Laufzeit von sechs Jahren und einen jährlichen Zinssatz von 3,00%. Der Wandlungspreis betrage 4,25 EUR. Es sei geplant, bis zu 1,5 Mio. EUR in Form eines Umtausches von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A3MP4Q7 / WKN A3MP4Q) auszugeben. Die Nettoerlöse, die der Gesellschaft durch die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung 2023/2029 zufließen würden, sollten für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden, darunter die Finanzierung weiterer Investitionen und die Entwicklung des bestehenden Portfolios.Weiterhin habe die Advanced Blockchain AG einen weiteren namhaften Investor gewinnen können und habe 100.000 eigene Aktien zu einem Preis von 2,70 Euro je Aktie an einen Fonds der Axxion S.A. verkauft.Um seine führende Position als Blockchain-Inkubator und Web3-Investor zu halten, plane Advanced Blockchain AG die Erweiterung seines Teams aus globalen Experten und zwei bis drei neue Investitionen. Das Unternehmen plane auch die Umsetzung von Cross-Chain-Initiativen in verschiedenen Blockchain-Bereichen, um Erfolg und Netzwerkeffekte zu nutzen. Kontinuierliche Forschung und klare Strategien würden die Entwicklung und Akzeptanz verschiedener Themen und Anwendungsfälle vorantreiben. Durch die Inkubation vielversprechender Protokolle und Technologien strebe Advanced Blockchain AG das Wachstum des globalen Blockchain-Ökosystems zu unterstützen.Die fortlaufende Bewertung der Top 10-Portfolio-Beteiligungen ziele darauf ab, Transparenz für Investoren zu verbessern. Zum 31. Mai 2023 würden die Top 10-Beteiligungen peaq/EoT Labs GmbH (Inkubation, Eigenkapital- und Token-Investition), Mero (Token-Investition), Contango (Token-Investition), Maverick (Token-Investition), Talisman (Token-Investition), Neon Labs (Token-Investition), Obol Network (Token-Investition), Polymer (Eigenkapital- und Token-Investition), DELV/Element Finance (Token-Investition) und Composable Finance (Inkubation und Token-Investition), ohne bestimmte Reihenfolge umfassen. Basierend auf einer unabhängigen Bewertung zum 31. Mai 2023 würden diese Top 10-Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain derzeit einen Gesamtwert von 39,65 Mio. EUR darstellen. Nach Erachten der Analysten der GBC AG sei diese Analyse nach einem sehr konservativen Bewertungsansatz erstellt worden und die Analysten würden davon ausgehen, dass der faire Wert der aufgeführten Positionen höher liege. Die GBC-Schätzung liege bei etwa 45 Mio. EUR.Die Analysten der GBC AG hätten den Unternehmenswert auf der Grundlage des Nettovermögenswerts (NAV) geschätzt und auf etwa 88 Mio. EUR bemessen. Dies entspreche einem Wert von 23,19 EUR pro Aktie. Aufgrund des erheblichen Rückgangs der Kryptomärkte und des anhaltenden "Krypto-Winters" hätten die Analysten der GBC AG einen zusätzlichen Discount auf den fairen Wert vorgenommen. Derzeit würden die Analysten der GBC AG diesen Discount auf rund 53% schätzen.Die Analysten der GBC AG würden ihre Bewertung beibehalten. Sie hätten einen fairen Wert in Höhe von 41,74 Mio. EUR oder 11,00 EUR pro Aktie ermittelt.Aufgrund des erheblichen Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Advanced Blockchain-Aktie. (Analyse vom 13.11.2023)