Die Analysten würden den Nettovermögenswert (NAV) der Advanced Blockchain AG auf 88 Mio. EUR schätzen, was einem Wert je Aktie von 23,48 EUR entspreche. Allerdings hätten sie aufgrund des anhaltenden "Crypto-Winters" und des Rückgangs der Kryptomärkte einen zusätzlichen Discount von etwa 53% angewendet, was einen fairen Wert von 41,74 Mio. EUR oder 11,00 EUR (bisher: 10,00 EUR) pro Aktie ergebe.



Aufgrund des erheblichen Upside-Potenzials vergeben Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Analysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Advanced Blockchain-Aktie. (Analyse vom 12.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Blockchain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,06 EUR +3,03% (12.07.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

2,97 EUR +3,48% (12.07.2023, 09:51)



ISIN Advanced Blockchain-Aktie:

DE000A0M93V6



WKN Advanced Blockchain-Aktie:

A0M93V



Ticker-Symbol Advanced Blockchain-Aktie:

BWQ



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (12.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) weiterhin zu kaufen.Im Jahr 2022 habe Advanced Blockchain AG ihr Portfolio und investierte in 12 vielversprechende Blockchain-Projekte und Web3-Infrastrukturinitiativen erweitert. Zudem hätten drei hauseigene Portfolio-Unternehmen über 53 Millionen US-Dollar von namhaften Co-Investoren und Investoren gesichert, was den Ruf und das Vertrauen in das Ökosystem von Advanced Blockchain gestärkt habe.Eine herausragende Erfolgsgeschichte sei Composable Finance, das in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 32 Millionen US-Dollar aufgebracht habe und eine blockchainbasierte Cross-Liquidity-Protokoll gestartet habe. Dieser Erfolg habe sie als wichtigen Akteur im DeFi-Ökosystem etabliert und habe eine engagierte Gemeinschaft von Nutzern und Partnern angezogen. Ihre Schwerpunkte auf Interoperabilität und innovative Finanzprodukte würden sie für weiteres Wachstum und Erfolg positionieren.Ein weiteres Portfolio-Unternehmen, peaq, habe die DePIN-Technologie eingeführt, um zentrale Herausforderungen in dezentralen Finanzen anzugehen und Sicherheit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zu verbessern. peaq habe insgesamt 10,5 Millionen US-Dollar an Finanzierung gesichert, wobei eine Finanzierungsrunde von 6 Millionen US-Dollar von Fundamental Labs geleitet worden sei. Dadurch habe peaq seine Position in der Branche gefestigt. Ihre technologischen Fortschritte und Investitionsanstrengungen würden ihr Engagement für die Revolutionierung dezentraler Finanzen und die Förderung von Innovationen zeigen.Im April 2023 habe Advanced Blockchain AG bekannt gegeben, dass Sebastian Markowsky, ein erfahrener Investmentbanker und versierter Dealmaker in der Blockchain-Branche, als Berater und Venture Partner eingetreten sei. Mit seiner umfangreichen Erfahrung bei der Beratung von Top-Fintech- und Softwareunternehmen bei globalen Unternehmen bringe Markowsky umfangreiches Fachwissen mit. Sein Fokus liege auf digitalen Assets, Blockchain, dezentralen Geschäftsmodellen und modernster Technologie. Durch seine Erfahrung bei namhaften Unternehmen wie GP Bullhound, Blockchain Valley Ventures und der Deutschen Bank habe Markowsky sich durch sein Engagements einen guten Ruf aufgebaut.Das Unternehmen habe einen Rückgang des EBITDA auf 2,77 Mio. EUR (VJ: 6,65 Mio. EUR) verzeichnet, was zu einer verringerten EBITDA-Marge von 18,8% (VJ: 37,2%) geführt habe. Die Materialkosten seien aufgrund steigender Entwicklungskosten um 210,3% auf 23,80 Mio. EUR angestiegen. Dennoch habe Advanced Blockchain AG einen deutlichenen Anstieg des sonstigen betrieblichen Ertrags auf 15,10 Mio. EUR aufgrund aktivierter Softwareentwicklungen in den Tochtergesellschaften verzeichnet. Trotz der Herausforderungen am Kryptomarkt sei das Unternehmen profitabel geblieben, wenn auch mit einer Verringerung des Nettoergebnisses. Das Nettoergebnis für das Jahr habe 1,76 Mio. EUR (VJ: 5,32 Mio. EUR) betragen und zeige, dass die Advanced Blockchain AG auch in schwierigen Marktlagen ein gutes Ergebnis erzielen könne. Mit einer Nettomarge von 12,0% (VJ: 29,8%) habe das Unternehmen effektives Kostenmanagement und Widerstandsfähigkeit angesichts des Umsatzrückgangs gezeigt.Im Geschäftsjahr 2023 konzentriere sich Advanced Blockchain AG auf nachhaltiges Wachstum und Kostenmanagement. Das Unternehmen plane, sein Team zu erweitern, neue Investitionen zu tätigen und Cross-Chain-Initiativen umzusetzen, um seine führende Position als Blockchain-Inkubator und Web3-Investor zu behaupten. Weitere Forschung & Entwicklung sowie eine klare Strategie sollten die Entwicklung und den Einsatz verschiedener Blockchain-Themen und Anwendungsfälle vorantreiben.Die zehn wichtigsten Portfoliobeteiligungen (von mehr als 30 Beteiligungen), darunter Unternehmen wie peaq/EoT Labs GmbH, Mero und Contango, hätten eine konservative Bewertung von 39,65 Mio. EUR. Die Analysten würden jedoch schätzen, dass der faire Wert dieser Beteiligungen deutlich höher sei und sich der Wert auf etwa 45 Mio. EUR belaufe. Den Gesamtwert des Portfolios würden die Analysten auf rund 90 Mio. EUR schätzen.Bezügliches des Marktes gebe es zunehmend institutionelle Unterstützung. So habe sich der CEO von BlackRock, Larry Fink, positiv zu Bitcoin (BTC) geäußert, was einen tiefgreifenden Einfluss auf die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen unter Wall-Street-Veteranen habe. Fink, der zuvor skeptisch gegenüber digitalen Währungen gewesen sei, habe angekündigt, dass BlackRock bestrebt sei, den Handel und die Investitionen in Bitcoin zu vereinfachen und die Kosten zu senken. Diese Anerkennung des Potenzials von Bitcoin als revolutionäres Finanzinstrument markiere eine bedeutende Veränderung in der öffentlichen Haltung von Vermögensverwaltern und Führungskräften. Sie unterstreiche die Reaktionsschnelligkeit von BlackRock auf die Bedürfnisse der Kunden und validiere weiterhin den Aufstieg von Bitcoin als Mainstream-Asset innerhalb der traditionellen Finanzwelt.