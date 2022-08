Vor dem Hintergrund des hohen Kurspotenzials vergeben Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Advanced Blockchain-Aktie. (Analyse vom 09.08.2022)



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (09.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, vergeben für die Aktie des Blockchain-Software-Spezialisten Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) das Rating "kaufen".Die börsennotierte Advanced Blockchain AG agiere als Investor, Inkubator und Partner der Blockchain-Industrie und verfolge die Mission, das Wachstum, die Entdeckung und den Aufbau von Blockchain-basierten Projekten voranzutreiben. Zu diesem Zweck habe die Advanced Blockchain AG mittlerweile in mehr als 20 aufstrebende Blockchain-Unternehmen investiert und sorge für das weitere Wachstum dieser vielversprechenden Projekte in ihren jeweiligen Ökosystemen. Der gemeinsame Nenner der Unternehmen sei, dass sie alle auf der Blockchain-Technologie basieren oder daran arbeiten würden. Der globale Markt für Blockchain-Technologie (ohne Krypto-Assets) werde bis 2028 schätzungsweise ein Gesamtvolumen von über 394,6 Milliarden US-Dollar erreichen.Der Advanced Blockchain AG-Konzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 17,86 Mio. Euro erzielt. Die Umsatzerlöse würden sich aus Dienstleistungen (ca. 10,0 Mio. Euro) und Token-Verkäufen (ca. 7,8 Mio. Euro) zusammensetzen. Es sei ein EBITDA von 6,62 Mio. Euro erzielt worden, was einer hohen EBITDA-Marge von 37,1% entspreche. Die größte Kostenposition sei der Materialaufwand mit 7,67 Mio. Euro gewesen, der vor allem durch Entwicklerleistungen verursacht worden sei. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hätten 3,35 Mio. Euro betragen. Der Personalaufwand sei sehr gering gewesen und sich auf 0,33 Mio. Euro belaufen. Insgesamt sei ein Jahresüberschuss von 5,32 Mio. Euro erzielt worden, was zu einer sehr hohen Nettomarge von 29,8% führe.Das Unternehmen habe eine sehr schlanke Bilanz. Das Eigenkapital habe sich auf 12,05 Mio. Euro belaufen, was einer Eigenkapitalquote von 57,2% entspreche. Es habe keine verzinslichen Verbindlichkeiten gegeben, sodass der Kassenbestand einer Nettoliquidität von 6,52 Mio. Euro entsprochen habe, was eine überdurchschnittliche Liquidität darstelle. Ihre Krypto-Investitionen seien zu Anschaffungskosten erfasst worden und seien in den sonstigen Vermögenswerten enthalten. Der Posten Forderungen und sonstige Vermögenswerte habe sich auf 13,6 Mio. Euro belaufen. Die Krypto-Wallets seien in der Cash-Position enthalten und sich auf 6,52 Mio. EUR belaufen.Aufgrund der aktuell fallenden Kryptokurse hätten die Analysten ihre ursprüngliche Bewertungseinschätzung aktualisiert. Am 8. Juli 2022 habe der Bitcoin-Kurs bei 21.245 EUR und damit mehr als 70% unter seinem Höchststand vom November von rund 58.323 EUR gelegen. Eine andere führende Kryptowährung, Ethereum, sei bei ihrem Höchststand im November bei 4.158 EUR gehandelt worden; jetzt liege der Kurs bei etwa 1.200 EUR. Die Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen seien das ganze Jahr über gesunken, ein Rückgang, der sich beschleunigt habe, als die Federal Reserve signalisiert habe, dass die Zinssätze steigen würden, um die Inflation zu bekämpfen.Insgesamt hätten die Analysten einen Unternehmenswert von rund 83 Mio. Euro (bisher: 88 Mio. Euro) nach NAV ermittelt. Bei 3,77 Millionen ausstehenden Aktien entspreche dies einem Wert je Aktie von 21,99 Euro (bisher: 23,32 Euro). Aufgrund des starken Rückgangs der Kryptomärkte und des aktuellen "Krypto-Winters" hätten sie einen zusätzlichen Abschlag auf den ermittelten Fair Value vorgenommen. Diesen würden sie aktuell auf rund 55% beziffern. Dies entspreche dem durchschnittlichen Rückgang der beiden führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum seit der Veröffentlichung der Erstbewertung (21.04.22).Daher hätten die Analysten den fairen Wert mit 37,75 Mio. Euro oder 10,00 Euro je Aktie ermittelt. Damit liege ihr Kursziel von 10,00 Euro derzeit deutlich unter dem errechneten fairen inneren Wert. Bei einer Beruhigung der Kryptomärkte und einem "Krypto-Frühling" würden sie dann auch ihren "Marktabschlag" entsprechend reduzieren.Anhand des historischen Wachstums und des prognostizierten Wachstums in den kommenden Jahren lasse sich erkennen, dass die Blockchain-Technologie in naher Zukunft in allen Bereichen und Branchen eine entscheidende Rolle spielen werde. Einerseits werde diese Technologie bereits heute bestehenden Problemen, wie dem Fachkräftemangel, entgegenwirken und Prozesse automatisieren und beschleunigen. Andererseits würden sich aus der Blockchain Geschäftsfelder und Anwendungen entwickeln, die heute noch nicht absehbar seien.