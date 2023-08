Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Blockchain-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,00 EUR +3,81% (23.08.2023, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

2,98 EUR +3,11% (23.08.2023, 09:51)



ISIN Advanced Blockchain-Aktie:

DE000A0M93V6



WKN Advanced Blockchain-Aktie:

A0M93V



Ticker-Symbol Advanced Blockchain-Aktie:

BWQ



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (23.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ).Die Hauptversammlung sei gut verlaufen. Alle Beschlüsse seien mit großer Mehrheit angenommen worden. Die Advanced Blockchain AG habe den CEO-Vertrag mit Simon Telian bis Ende 2026 verlängert und drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat aufgenommen. Telian habe in seiner bisherigen Amtszeit als Vorstandsvorsitzender bewiesen, dass er in der Lage sei, das Unternehmen erfolgreich durch turbulente Phasen zu navigieren. Das Unternehmen habe sich den hohen Inflationsraten und der starken Volatilität in den Blockchain- und Aktienmärkten stellen müssen. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Telian signalisiere eine Kontinuität in der Unternehmensstrategie, um langfristiges Wachstum zu sichern.Mit Rüdiger Andreas Günther habe ein hochkarätiges Aufsichtsratsmitglied gewonnen werden können, welcher auch den Aufsichtsratsvorsitz übernommen habe. Rüdiger Andreas Günther habe in seiner Karriere einige bemerkenswerte Meilensteine verzeichnen können. So habe er unter anderem die Position des CFO beim europäischen Marktführer in der Landmaschinentechnik CLAAS sowie später die des Sprechers der Geschäftsführung bekleidet. Beim im DAX notierten Halbleiterhersteller Infineon habe er Verantwortung als CFO und Arbeitsdirektor getragen. Auch beim Technologiekonzern Jenoptik habe er die Rolle des CFO inne gehabt. Später sei er als Vorstandsvorsitzender zur Francotyp-Postalia, einem Spezialmaschinenbauer, gewechselt, wo er zusätzlich das Finanzressort geleitet habe.Die Ernennung von Sebastian Markowsky, Dr. Marcel Tyrell und Håkan Saltin als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bringe zusätzliche Fachkenntnisse und Erfahrung in das Gremium ein. Håkan Saltin weise eine Erfolgsbilanz aus der Telekommunikations- und Unternehmensgründungsbranche auf. Seine Rolle als Mitbegründer und CTO von Radtonics sowie seine frühere Leitung von CLX Communications, einem an der Nasdaq gelisteten Unternehmen, würden seine starke Verbindung zu Technologie- und Wachstumsmärkten signalisieren.Die Nachricht, dass Scherzer & Co. AG ihre Investition in Advanced Blockchain erhöht habe, könnte das Vertrauen der Anleger weiter stärken. Die Tatsache, dass Scherzer & Co. nicht nur in das Unternehmen selbst, sondern auch in eines der Portfoliounternehmen (Peaq Technology GmbH) von Advanced Blockchain investiert habe, deute darauf hin, dass sie die langfristige Wachstumsaussicht des Unternehmens positiv einschätzen würden. Zusammenfassend lasse die heutige Nachricht von Advanced Blockchain auf eine strategische Stärkung des Unternehmens schließen. Die Verlängerung des CEO-Vertrags, die Neuzugänge im Aufsichtsrat und die erhöhte Investition von Scherzer & Co. würden gemeinsam ein Signal der Stabilität, des Vertrauens und der Ausrichtung auf langfristiges Wachstum senden.Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Analysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die Advanced Blockchain-Aktie. (Analyse vom 23.08.2023)