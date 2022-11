(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Börsenplätze Advanced Blockchain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,305 EUR -2,36% (08.11.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Advanced Blockchain-Aktie:

3,305 EUR -3,78% (08.11.2022, 10:18)



ISIN Advanced Blockchain-Aktie:

DE000A0M93V6



WKN Advanced Blockchain-Aktie:

A0M93V



Ticker-Symbol Advanced Blockchain-Aktie:

BWQ



Kurzprofil Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ) konzentriert sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Distributed Ledger Technology (DLT). Dazu gehören neben Blockchain-Lösungen auch Smart Contracts oder DAGs. Advanced Blockchain bietet neben der Konzeption und Entwicklung von Softwareprodukten und neuen Digitalisierungslösungen auch umfassende Beratungsdienstleistungen zur DLT für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. (08.11.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "kaufen" für die Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ).Im abgelaufenen ersten Halbjahr 2022 habe die Advanced Blockchain AG Gruppe einen Umsatz von 23,40 Mio. Euro erwirtschaftet (HJ 2021: 2,12 Mio. Euro). Es sei ein EBITDA von 0,88 Mio. Euro erzielt worden, was einer EBITDA-Marge von 3,8% entspreche (HJ 2021: 1,56 Mio. Euro; EBITDA-Marge 73,8%). Die größte Kostenposition sei der Materialaufwand mit 21,49 Mio. Euro gewesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hätten 2,38 Mio. Euro betragen. Der Personalaufwand sei sehr gering gewesen und habe sich auf 0,28 Mio. Euro belaufen. Insgesamt sei ein Nettoergebnis von -0,54 Mio. Euro erzielt worden, was einer Nettomarge von -2,3% entspreche.Das Unternehmen habe eine sehr schlanke Bilanz. Das Eigenkapital im Konzern habe 12,97 Mio. Euro betragen, was einer Eigenkapitalquote von 57,6% entspreche. Die liquiden Mittel hätten 3,53 Mio. Euro betragen.Die Krypto-Investitionen seien zu Anschaffungskosten erfasst worden und seien in den sonstigen Vermögenswerten enthalten. Der Posten Forderungen und sonstige Vermögenswerte habe sich auf 18,09 Mio. Euro belaufen.Trotz des Verlustes im ersten Halbjahr 2022 strebe das Management der Advanced Block-chain AG an, das Geschäftsjahr 2022 profitabel zu beenden, was "aufgrund der profitablen Inkubationsbemühungen sowie des erfolgreichen Teilverkaufs von Token sehr realistisch ist."Insgesamt würden die Analysten der GBC AG ihren errechneten Unternehmenswert von rund 83 Mio. Euro gemäß NAV bestätigen. Bei 3,79 Millionen ausstehenden Aktien entspreche dies einem Wert je Aktie von 21,99 Euro. Aufgrund der schwierigen Kryptomärkte und des anhaltenden "Krypto-Winters" hätten die Analysten der GBC AG einen zusätzlichen Abschlag auf den ermittelten Fair Value vorgenommen. Diesen würden sie derzeit mit rund 55% beziffern. Daher sähen die Analysten der GBC AG den fairen Wert bei 37,75 Mio. Euro oder 10,00 Euro je Aktie.Damit liegt unser Kursziel von EUR 10,00 derzeit deutlich unter dem errechneten fairen inneren Wert, so die Analysten der GBC AG. Bei einer Beruhigung der Kryptomärkte und einem "Krypto-Frühling" würden die Analysten der GBC AG dann auch ihren "Marktabschlag" entsprechend reduzieren.Vor dem Hintergrund des hohen Kurspotenzials vergeben Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Advanced Blockchain-Aktie. (Analyse vom 08.11.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: