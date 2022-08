Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyse der Marktbreite haben wir in den letzten Wochen breiten Raum geschenkt, denn hier kam es zuletzt zu einer Reihe bemerkenswerter Verbesserungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Exemplarisch sei nochmals an den hohen Prozentsatz von Einzeltiteln aus dem Technologiesektor mit MACD-Kaufsignalen auf Wochenbasis, die hohe Anzahl von S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Mitgliedern, welche inzwischen wieder oberhalb ihrer jeweiligen 50-Tages-Linien notieren würden, sowie die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf der Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere erinnert. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für die S&P 500-Titel halte einen weiteren Knalleffekt bereit: So habe der älteste Marktbreiteindikator hier jüngst sogar ein neues Allzeithoch verbuchen können und liefere somit ein sehr starkes Signal. In der jüngeren Vergangenheit sei es zuletzt Anfang 2019 sowie im Verlauf des Jahres 2020 zu einem solchen A-/D-Linien-Ausrufezeichen gekommen. Beide Male seien die US-Standardwerte und erreichten ebenfalls neue Rekordstände gefolgt. (18.08.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >