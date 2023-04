Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der Marktbreite zählt sowohl zu unseren absoluten Pflicht- als auch unseren Lieblingsaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schnell und unkompliziert eine große Anzahl von Aktien überprüfen zu können, sei zweifelsohne eine der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke könnten Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliege, in der die Flut alle Boote hebe, oder ob der Wind eher von vorne komme. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt - die sog. Advance-/Decline-Linie - sorge in Europa nun bereits zum wiederholten Mal für einen echten Knalleffekt. Bereits im Jahresausblick sei der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle im STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) enthaltenen Papiere eines der Kernargumente für einen freundlichen Jahresauftakt gewesen. Jetzt sorge das jüngste Marktbreite-Allzeithoch für das nächste Ausrufezeichen. Die Mehrheit der europäischen Standardwerte trage also den laufenden Aufschwung - ein gutes Zeichen! Per Saldo lasse die gesunde Marktbreite in Europa auf ein neues Bewegungshoch beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) jenseits des wichtigen Widerstandes bei 4.415 Punkten (Hoch vom November 2021) hoffen. (21.04.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >