Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus der Analyse der Marktbreite gewinnen Technische Analysten immer wieder wertvolle Erkenntnisse. In diesem Zusammenhang wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Blick auf die Advance-/Decline-Linie, also den Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien, besonders zu schätzen.



Vereinfacht ausgedrückt handle es sich bei dem ältesten Marktbreitemaßstab überhaupt, um ein "Schönwetter-Barometer". Wenn mehr Titel steigen als fallen würden, könne das nicht die schlechteste Marktphase sein. Für den Nasdaq Comp. sei die Marktbreite zuletzt aber eher ein Belastungsfaktor gewesen. Nach der Topbildung Ende 2021 habe die Advance-/Decline-Linie hier im Jahresverlauf immer wieder neue Verlaufstiefs hinnehmen müssen - zuletzt kurz vor Weihnachten. Diese Ausgangslage scheine sich 2023 nun komplett gedreht zu haben, denn zu Jahresbeginn habe das Marktbreitebarometer massiv angezogen. Bei einem derart großen Übergewicht von steigenden versus fallenden Aktien würden Techniker von einem sog. "Marktbreiteimpuls" sprechen. Eine derart dynamische Verbesserung der Advance-/Decline-Linie sei erstens selten und ziehe zweitens längerfristige Auswirkungen nach sich. So liege der betreffende Index in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle sechs bzw. zwölf Monate nach einem solchen Marktbreiteimpulse deutlich im Plus. (20.01.2023/ac/a/m)



