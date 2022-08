Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der regelmäßige Blick auf die Marktbreite zählt zu unseren absoluten Pflichtaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich gehöre es zu den Stärken der Technischen Analyse, dass mit Hilfe dieser Analysemethode schnell und unkompliziert eine große Anzahl von Aktien überprüft werden könnten. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke könnten Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliege, in der die Flut alle Boote hebe, oder ob der Wind eher von vorne komme, wie es im bisherigen Jahresverlauf 2022 der Fall gewesen sei. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt - die Advance-/Decline-Linie - sende nun aber ein wichtiges Lebenszeichen. Für alle an der NYSE notierten Papiere signalisiere der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien nicht nur eine Stabilisierung, sondern habe mittlerweile eine Bodenbildung abgeschlossen. Nachdem die Marktbreite im Verlauf des Jahres 2021 zu einem Belastungsfaktor geworden sei, komme von dieser Seite nun ein wichtiges Entspannungssignal. Es gebe also wieder mehr Einzeltitel mit Kursgewinnen als mit Kursverlusten. Entsprechend habe sich die grundsätzliche Marktverfassung jüngst deutlich verbessert. (11.08.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.