Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der Marktbreite gehört zu den elementaren Stärken der Technischen Analyse und deshalb zu unseren absoluten Pflichtaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Besonders gerne würden sie dabei auf die Advance-/Decline-Linie schauen - den ältesten Marktbreiteindikator überhaupt. Mathematisch ergebe sich der nebenstehende Chartverlauf aus dem Saldo von gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere. Wenn mehr Titel steigen als fallen würden, könne es nicht die schlechteste Marktphase sein. Anders ausgedrückt, ein Aufwärtstrend sei anhand dieses Maßstabes solange gesund, wie er von der Mehrzahl der Aktien getragen werde. In diesem Kontext sorge die A-/D-Linie (NYSE) derzeit für einen echten Knalleffekt, denn der Marktbreitemaßstab habe zuletzt ein neues Rekordlevel erreicht. Chattechnisch könne die Kursentwicklung der letzten drei Jahre zudem als klassische Schiebezone interpretiert werden. Das neue Allzeithoch sorge nun für den Ausbruch aus der beschriebenen Trading-Range und somit ein echtes Ausrufezeichen. Per Saldo sei die grundsätzliche Marktverfassung deshalb als gut und der zugrundeliegende Aufwärtstrend als absolut intakt zu bezeichnen. (01.03.2024/ac/a/m)



