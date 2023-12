Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Traditionell gehört die Analyse der Marktbreite im Rahmen unseres Jahresausblicks zu unseren absoluten Pflichtaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dass Anleger schnell und unkompliziert mit Hilfe dieser Analysemethode in die Lage versetzt würden, eine große Anzahl von Aktien zu überprüfen, zähle zweifelsohne zu den wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke köntnen Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliege, in der die Flut alle Boote hebe, oder ob der Wind eher von vorne komme. Die Analysten möchten ihre Einschätzung der grundsätzlichen Marktverfassung mit dem Blick auf den ältesten Marktbreiteindikator überhaupt beginnen: Die Advance-/Decline-Linie. Dieser Marktbreitemaßstab ergebe sich aus dem Saldo von gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere und bewege sich in den letzten Jahren per Saldo seitwärts. Eine stabile Aufschwungphase wie z. B. von 2016 bis 2021 würden Anleger aktuell vergebens suchen. Dennoch sei es zuletzt zu einer deutlichen Verbesserung der Marktbreite gekommen, sodass eine charttechnische Flaggenkonsolidierung entstehe. Dank dieser Entwicklung sowie der übergeordneten Stabilisierung scheine der Schwächeanfall von 2022 inzwischen verarbeitet zu sein.



Als Daumenregel gelte: Eine Aufwärtsbewegung sei so lange als gesund zu bezeichnen, wie diese von der Mehrzahl der Aktien getragen werde. Das ist die perfekte Überleitung zur Advance-/Decline-Linie in Europa, denn beim STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe der Marktbreiteindikator im Verlauf des Jahres 2023 mehrfach neue Rekordstände verbuchen können. Am aktuellen Rand sei zudem eine kleine Topbildung negiert und ebenfalls eine trendbestätigende Flagge ausgeprägt worden. Unter dem Strich sei der Aufwärtstrend der letzten Jahre absolut intakt - die Marktbreite diesseits des Atlantiks sei also als konstruktiv zu bezeichnen. Typisch für die Spätphase einer Hausse sei dagegen, dass nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände ziehen würden, während die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibe. Eine solche divergente Entwicklung habe sich z. B. im Vorfeld der beiden großen, oberen Marktwendepunkte von 2000 und 2007 - und eben auch Ende 2021 - feststellen lassen. Auch für dieses Verhaltensmuster gebe es ein aktuelles Beispiel: Die Marktbreite beim technologielastigen NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe 2023 mehrfach neue Bewegungstiefs hinnehmen müssen. Darin spiegele sich die einseitige Entwicklung der "Glorreichen Sieben" wider, was einen "wunden Punkt" des Marktes aufzeige. (06.12.2023/ac/a/m)



