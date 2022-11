Börsenplätze Advance Auto Parts-Aktie:



149,00 EUR -16,29% (16.11.2022)



153,95 USD -16,30% (16.11.2022)



US00751Y1064



982516



AWN



AAP



Advance Auto Parts Inc. (ISIN: US00751Y1064, WKN: 982516, Ticker-Symbol: AWN, NYSE-Symbol: AAP) ist ein amerikanischer Kfz-Ersatzteilanbieter. Das in Raleigh, North Carolina, ansässige Unternehmen bedient sowohl professionelle Installateure als auch Do-it-yourself-Kunden. (16.11.2022)







Advance Auto Parts: Aktien fallen nach Börseneröffnung um 15%

Der Aktienkurs von Advance Auto Parts, einem führenden Anbieter von Gebrauchtwagenersatzteilen und -service in den USA, fiel heute nach der Börseneröffnung an der Wall Street aufgrund der schwachen Ergebnisse für das dritte Quartal um 15%.

- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,84 Dollar vs. 3,32 Dollar erwartet
- Umsatz: 2,6 Milliarden Dollar vs. 2,64 Milliarden Dollar erwartet
- Schätzungen des Unternehmens:
- Jährliche Umsatzschätzungen: 11 bis 11,2 Milliarden Dollar vs. 11,1 Milliarden Dollar erwartet und 12,75 bis 13,25 Milliarden Dollar zuvor
- Jährliche EPS-Schätzungen: 12,60 - 12,80 Dollar vs. 13,02 Dollar erwartet

Advance Auto Parts habe einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden Dollar gemeldet, der im Jahresvergleich leicht angestiegen sei und den Erwartungen der Wall Street-Analysten entsprochen habe. Die Einzelhandelsumsätze seien um 0,7% gefallen und hätten damit leicht die Analystenschätzungen übertroffen:

"Umsatz und Margen entsprachen weitgehend den Erwartungen, aber höher als erwartete Betriebskosten und Währungsänderungen führten zu einem schwächeren EPS (...) Überraschenderweise waren die Ergebnisse schlechter als erwartet und werden wahrscheinlich dazu führen, dass Investoren zukünftigen Prognosen kritischer gegenüberstehen. Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass eine bessere Kostenkontrolle und Vorhersagbarkeit notwendig sind, um die Bewertungen zu verbessern." Die Analysten von RBC Capital würden die Ergebnisse kommentierten.

AAP.US-Aktien im Chart: Die Rückgänge nach der Eröffnung seien auf dem Niveau der Tiefststände von Ende September dieses Jahres bei 152 Dollar gestoppt worden. Die Bullen würden wahrscheinlich versuchen, von diesem Bereich aus wieder bis zum SMA50 zu steigen, der sich um 173 Dollar befinde.