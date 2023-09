NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

511,67 USD -0,55% (31.08.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (01.09.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von LYNX Broker:

Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.

Das US-amerikanische Softwareunternehmen habe in den letzten Monaten von der Euphorie rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" profitiert. Nach einer Rally von mehr als 40% hätten sich die Kurse von Juli auf August eine kleine Verschnaufpause auf hohem Niveau gegönnt. Die Adobe-Aktie habe in einer recht schwierigen Marktphase jedoch einen Großteil der Gewinne halten können und habe somit über weite Strecken Relative Stärke gegenüber ihren Konkurrenten gezeigt. Diese Woche sei wieder nach Regieplan verlaufen. Die Bullen hätten erneut das Ruder übernommen und für neue Zwischenhochs gesorgt. Somit setze sich der Aufwärtstrend weiter fort, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe.

"In der primären Aufwärtsbewegung, welche von Mai bis Juli stattfand, bot vor allem die 20-Tage-Linie einen soliden Rückhalt. In der Konsolidierung war es in Folge die 50-Tage-Linie, welche dem Titel unter die Arme griff und eine Ausweitung der Korrektur verhinderte. Solange also diese beiden gleitenden Durchschnitte nicht nachhaltig gebrochen werden, stehen die Chancen auf weiter steigende Kurse überaus gut. Sollte die Rally in der aktuellen Art und Weise weitergehen, gehe ich noch dieses Jahr von einem möglichen Kursziel in Richtung der Marke von 700 USD aus." (Analyse vom 01.09.2023)