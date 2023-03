Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des deutschen Stromnetzbetreibers E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) (+2,6%) profitierten von den tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen sowie dem ermutigenden Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das US-Softwareunternehmen Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) (+5,9%) habe mit seinen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.Bei Vonovia seien die Segmenterlöse im Geschäftsjahr 2022 um 19,9% auf rund EUR 6,3 Mrd. und das EBITDA um 22,6% auf rund EUR 2,8 Mrd. gestiegen. Für heuer würden diese beiden Kennzahlen in Bandbreiten von EUR 6,4 bis 7,2 Mrd. bzw. EUR 2,60 bis 2,85 Mrd. erwartet. Der Verkehrswert des Immobilienbestands sei im Jahresvergleich um 3,2% auf EUR 94,7 Mrd. nach unten korrigiert worden. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle eine Dividende in Höhe von EUR 0,85 je Aktie (2021: EUR 1,66) gezahlt werden. (17.03.2023/ac/a/m)