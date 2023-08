Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

477,20 EUR -0,40% (15.08.2023, 20:18)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

520,16 USD -0,40% (15.08.2023, 20:06)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe habe in Sachen KI ordentlich Tempo vorgelegt. Das beste Beispiel sei die generative KI namens Firefly, welche Ende März als Beta-Version veröffentlicht worden und auf riesigen Anklang unter den Kreativschaffenden gestoßen sei. Das habe der Aktie in den vergangenen Monaten auf die Sprünge geholfen und dürfte es auch in Zukunft tun.Firefly könne ganz unterschiedliche Dinge - z.B. Text-zu-Bilderstellung, Fotobearbeitung oder Bilderweiterung. Nur vier Monate nach dem Beta-Launch seien mithilfe der KI schon über 1 Mrd. Bilder generiert worden. Beeindruckend sei dabei auch der Sprung von 500 Mio. generierten Bildern auf 1 Mrd., der in nur vier Wochen abgelaufen sei. Das rasante Wachstum dürfte aufgrund der hilfreichen KI-Fähigkeiten weitergehen.Adobe wolle mit seinen KI-Angeboten nicht nur die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer nach oben treiben, sondern auch seine Nutzerbasis erweitern. Denn viele, die in der Vergangenheit aufgrund der komplexer Tools von der Content-Generierung zurückgeschreckt seien, hätten dank der KI einen einfacheren Zugang. Das erweitere den adressierbaren Markt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe-Aktie: