550,80 EUR +2,68% (18.12.2023, 20:46)



599,8258 USD +2,59% (18.12.2023, 20:34)



US00724F1012



871981



ADB



ADBE



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin zu kaufen.Der US-Softwarekonzern Adobe blase die geplante milliardenschwere Übernahme der Web-Design-Plattform Figma nach Bedenken von Wettbewerbshütern ab. Beide Seiten hätten sich geeinigt, die geschlossene Übernahmevereinbarung aufzuheben, habe Adobe am Montag in San Jose mitgeteilt. Die Aktie zeige sich davon unbeeindruckt und notiere rund zwei Prozent höher.Es gebe keinen klaren Weg, wie man die notwendigen Freigaben durch die EU-Kommission und die britische Wettbewerbsbehörde CMA erlangen könnte, habe es weiter geheißen."Adobe und Figma sind mit den jüngsten Ergebnissen der Aufsichtsbehörden nicht einverstanden, aber wir glauben, dass es in unserem jeweiligen Interesse ist, unabhängig voneinander weiterzugehen", habe Shantanu Narayen, CEO von Adobe, in einer Erklärung geschrieben. "Während Adobe und Figma die gemeinsame Vision hatten, die Zukunft von Kreativität und Produktivität neu zu definieren, sind wir weiterhin gut positioniert, um unsere enormen Marktchancen und unsere Mission, die Welt durch personalisierte digitale Erlebnisse zu verändern, zu nutzen."Der Markt sei ohnehin skeptisch gegenüber dem Deal mit Figma gewesen, das habe sich an der Kursreaktion nach den ursprünglichen Übernahme-News gezeigt. Die Reaktion am Montag unterstreiche das, denn trotz der Milliarden-Strafe stehe das Papier auf der Gewinnerseite.Michael Diertl von "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Adobe-Aktie. (Analyse vom 18.12.2023)