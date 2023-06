Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

463,40 EUR +3,35% (16.06.2023, 08:47)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

490,91 USD +2,37% (15.06.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwarekonzern Adobe habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick lägen über den Erwartungen, was am Markt entsprechend gut ankomme. Die Aktie werde nachbörslich gut drei Prozent höher gehandelt, nachdem sie bereits mit 2,4 Prozent Plus aus dem regulären Handel gegangen sei.Im zweiten Quartal 2022/23 habe der Gewinn je Aktie bei 3,91 Dollar gelegen, der Umsatz habe 4,82 Milliarden Dollar betragen. Erwartet worden seien lediglich 3,79 Dollar respektive 4,43 Milliarden Dollar. Auch im laufenden dritten Quartal solle es weiter in die richtige Richtung gehen. Adobe rechne mit Erlösen zwischen 4,83 und 4,87 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie solle 3,95 bis 4,00 Dollar betragen - beim Gewinn seien auch hier die Erwartungen von 3,89 Dollar übertroffen worden, während der Umsatz im Rahmen der Schätzungen gelegen habe.Für das Gesamtjahr gehe der Konzern nun von 19,25 bis 19,35 Milliarden Dollar Umsatz und 15,65 bis 15,75 Dollar Gewinn je Aktie aus - auch hier sei weniger Gewinn erwartet worden. "Adobe hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt, was die starke Nachfrage nach Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud zeigt", so CEO Shantanu Narayen. Er habe zudem vor allem auf die "bahnbrechenden Innovationen" verwiesen, die den Konzern zu einem der Leader der neuen KI-Ära machen würden. Adobe verfüge über "umfangreiche Datensätze, grundlegende Modelle und allgegenwärtige Produktschnittstellen".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe-Aktie: