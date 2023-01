NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

361,32 USD -1,00% (24.01.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (25.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) charttechnisch unter die LupeZu Beginn des 4. Quartals sei es bei der Adobe-Aktie zu einer schnellen Erholung im Anschluss an das Verlaufstief bei knapp 275 USD gekommen. Die letzten Wochen seien dann wieder von einer gewissen Stagnation geprägt gewesen. Dank des neuen Verlaufshochs (365,87 USD) dürfte der Technologietitel diese Lethargie nun überwunden haben. Charttechnisch kratze das Papier damit an einer ganz entscheidenden Zone. Gemeint sei das Barrierenbündel aus dem Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 345,96 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 359,04 USD). Ein nachhaltiger Ausbruch würde für ein echtes Ausrufezeichen sorgen. Das "Vor-Corona-Hoch" bei 386,75 USD bzw. der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 422,09 USD) würden dann die nächsten Anlaufziele definieren. Die zuerst genannte Marke harmoniere dabei bestens, mit dem Kursziel aus der eingangs angedeuteten Schiebezone der letzten Wochen. Hoffnungsvolle Signale kämen derzeit zudem von verschiedenen Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten die Bodenbildung im Verlauf des MACD sowie den Anstieg der Relative Stärke über den Schwellenwert von 1. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es indes das Vorwochentief bei 338,40 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:331,00 EUR -0,30% (25.01.2023, 09:06)