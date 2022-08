Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

434,15 EUR -0,20% (19.08.2022, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

439,03 USD +0,28% (18.08.2022, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (19.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer Kurshalbierung seit November vergangenen Jahres habe die Adobe-Aktie zuletzt die 200-Wochen-Linie (akt. bei 412,36 USD) zurückerobern können. Diese konstruktive Entwicklung spiegele sich auch in diversen Indikatoren wider. So habe der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Kaufsignal generiert. Nach dem Abschluss einer Bodenbildung notiere die Relative Stärke (Levy) zudem wieder über ihrem Schwellenwert von 1. Mit anderen Worten: Dieser Indikator signalisiere wieder eine Haussephase.In diesem Kontext befinde sich der Technologietitel an einem ganz neuralgischen Punkt. Als solchen definieren wir einen Spurt über den Widerstandsbereich aus dem Abwärtstrend seit November (akt. bei 446,77 USD) und der Glättung der letzten 38 Wochen (akt. bei 454,05 USD), so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, rücke als Nächstes das alte 2020er Hoch bei 536,88 USD wieder in den Fokus. Von dieser Barriere sei es kaum mehr als ein Wimpernschlag bis zum Tief vom Oktober 2021 (552,14 USD), welches die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiere. Im Ausbruchsfall ist dagegen die oben genannte Langfristglättung als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.08.2022)Börsenplätze Adobe-Aktie: