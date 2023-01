Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

320,15 EUR +0,27% (04.01.2023, 11:38)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

336,92 USD +0,12% (03.01.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (04.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten alles andere als gut entwickelt. Im Jahresvergleich habe das Papier des US-Softwarekonzerns mehr als 40% an Wert verloren. Zuletzt habe sich die Adobe-Aktie jedoch nach einem ermutigenden Quartalsbericht stabilisieren können. Wichtige Widerstände seien jetzt das Dezember-Hoch bei 355,67 USD sowie die 200-Tage-Linie.Adobe habe Mitte Dezember seine Quartalszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen habe hier die Prognosen übertreffen können. "Adobe hat im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielt", so Shantanu Narayen, Vorstandsvorsitzender und CEO von Adobe. "Unsere Marktchancen, unsere beispiellosen Innovationen, unsere operative Strenge und unsere außergewöhnlichen Talente sind eine gute Ausgangsposition für das nächste Jahrzehnt des Wachstums", zeige er sich optimistisch.Auch die Mehrheit der Analysten hebe den Daumen. 19 von 37 der von Bloomberg befragten Experten würden zum Kauf der Adobe-Aktie raten. Das durchschnittliche Analystenkursziel liege bei 383,67 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe-Aktie: