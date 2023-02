Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

327,25 EUR -0,53% (23.01.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

347,02 USD -0,49% (23.01.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie sei im nachbörslichen Handel unter Druck geraten. Zuletzt habe das Minus gut 3% auf 336,50 USD betragen. Grund sei ein Bericht, dass das US-Justizministerium eine Klage plane, um die 20 Mrd. USD schwere Übernahme des Start-ups Figma durch den US-Konzern zu verhindern. Der im September angekündigte Deal würde Adobe dabei helfen, das schnelle Wachstum seines Portfolios anzukurbeln und Technologien aufzugreifen, die bestehende Programme im Creative Cloud-Bundle verbessern könnten. Mit dem Kauf von Figma würde Adobe aber auch einen aufstrebenden Konkurrenten vom Markt nehmen.Die Wettbewerbsbehörden in den USA seien härter geworden, was die Expansionsbemühungen großer Unternehmen angehe. Im Dezember habe die US-amerikanische Federal Trade Commission beispielsweise eine Klage eingereicht, um die Übernahme des Videospielherausgebers Activision Blizzard für fast 69 Mrd. USD durch Microsoft zu stoppen. Adobe rechne nach wie vor damit, den Figma-Deal im Jahr 2023 abzuschließen, habe der Sprecher gesagt.Die Technologie von Adobe und die Plattform von Figma würden es Adobe u.a. ermöglichen, kreative Segmente über das Produktdesign hinaus neu zu erfinden. "Gemeinsam können wir die Zukunft von Bildgebung, Fotografie, Illustration, Video und 3D zugänglicher und kollaborativer gestalten als je zuvor", so Adobe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe-Aktie: