NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

492,46 USD -13,67% (15.03.2024, 21:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (18.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "buy" ein.Der "relativ saubere" Q1-Bericht von Adobe ohne die Auflösungsgebühr für Figma sei von enttäuschenden Prognosen und der Skepsis der Anleger hinsichtlich der Erreichbarkeit der Ziele für das Gesamtjahr überschattet worden, so Stifel gegenüber den Investoren. Die Ansicht des Managements, dass der Nutzen der neuen Lösungen eher in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 spürbar sein werde, "sei nicht genug, um die Investoren zufriedenzustellen, die Adobe wegen seines KI-Potenzials anziehe", aber Stifel sei trotz der Verschnaufpause bei den Aktien weiterhin von Adobes KI-Positionierung überzeugt.Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Adobe unverändert mit "buy" ein und senken das Kursziel von 650 auf 625 USD. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:453,00 EUR +0,53% (18.03.2024, 12:09)