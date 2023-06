NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

495,18 USD +0,87% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (19.06.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Analyst Matthew Swanson von RBC Capital Markets:Matthew Swanson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, belässt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin auf "outperform".Die starken Q2-Ergebnisse des Unternehmens seien durch das Kreativgeschäft angetrieben worden, das eine gewisse Schwäche im aktuellen Umfeld der Unternehmensausgaben ausgeglichen habe, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen führe weiter aus, dass der Schwerpunkt des Earnings Call auf der Strategie- und Produkt-Roadmap rund um generative KI gelegen habe, da das Management eine zunehmende Dynamik im Kreativbereich sehe, und füge hinzu, dass die strategische Ausrichtung von Creative und Experience noch nie so gut gewesen sei.Matthew Swanson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Adobe unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 460 auf 555 USD. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:451,50 EUR -0,33% (19.06.2023, 12:47)