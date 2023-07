Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

457,20 EUR +0,33% (13.07.2023, 16:29)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

511,54 USD +0,83% (13.07.2023, 16:20)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie sei seit Wochen nicht zu stoppen. Seit dem Tief im Mai sei es satte 52% nach oben gegangen. Nun dürfte die Aktie zusätzlichen Rückenwind von der neusten Meldung erhalten. Das Softwareunternehmen erweitere weltweit seinen KI-Dienst Firefly. Nutzer könnten nun Bilder und Texteffekte in über 100 Sprachen generieren.Charttechnisch habe der Kurs das April-Hoch 2022 bei 472,40 USD erfolgreich als Unterstützung getestet und laufe nun mit voller Wucht nach oben. Mit einem Wert von 45 zeige der ADX-Indikator einen starken Trend an und auch der Supertrend-Indikator gebe grünes Licht. Die nächste Hürde warte nun am Februar-Hoch 2022 bei 539,74 USD. Sollte die Kaufdynamik anhalten, rücke das Dezember-Hoch 2021 bei 582,89 USD in den Fokus.Die KI-Welle rolle und Adobe sei mittendrin. Der Software-Entwickler gebe weiter ordentlich Gas und auch charttechnisch sehe es richtig gut aus. Anleger sollten die laufende Empfehlung des "Aktionärs" im Depot lassen, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie: