Joseph Bonner, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 410 auf 565 USD an.



Der Analyst verweise auf die besser als erwartet ausgefallenen Q2-Ergebnisse des Unternehmens und die Anhebung der Prognose trotz des schwierigen digitalen Werbemarktes. Bonner füge hinzu, dass der geplante Kauf der Kollaborationsplattform Figma im Wert von 20 Mrd. US-Dollar für Adobe eine "unverzichtbare strategische Akquisition" zu sein scheine, da dem Unternehmen eine Kollaborationsplattform fehle, die aufgrund der Zunahme von Heimarbeit und hybriden Arbeitsmodellen entscheidend sei. Der Kauf von Figma würde diese Lücke schließen, wenn auch zu einem hohen Preis.



Joseph Bonner, Analyst von Argus Research, stuft die Adobe-Aktie unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 21.06.2023)



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt.

