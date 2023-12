Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

547,20 EUR -4,60% (14.12.2023, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

624,26 USD -1,48% (13.12.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Photoshop-Hersteller habe am Mittwoch im Rahmen der Q4-Veröffentlichung bekanntgegeben, dass er einer behördlichen Überprüfung seiner Abo-Modelle gegenüberstehe. Die daraus resultierenden Kosten würden stark auf die prognostizierten Jahres- und Quartalsumsätze drücken, welche unter den Erwartungen lägen.Trotz positiver Ergebnisse für das vierte Quartal würden v.a. die Aussichten die Anleger verunsichern. Die niedrigen Erwartungen seien auf eine zivilrechtliche Untersuchung durch die FTC zurückzuführen, die sich mit der Offenlegungs- und Kündigungspraktiken von Adobe befasse. Das US-Unternehme habe deshalb vor erheblichen finanziellen Kosten oder Strafen und möglichen Auswirkungen auf seine Finanzergebnisse und Geschäftstätigkeit gewarnt.Die gesenkten Ziele und die Ermittlung der FTC dürften nach dem heutigen US-Handelstag bereits eingepreist sein. Investierte Anleger sollten weiter an der Adobe-Aktie festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie: