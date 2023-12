NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (18.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Argus Research:Argus Research rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und hebt das Kursziel an.Der US-Softwarekonzern biete eine bewundernswerte Innovationsgeschichte und eine einzigartige Sammlung von Software-Assets, die sich auf seine Creative Cloud-Tools konzentrieren würden, mit denen sowohl professionelle als auch Hobbyanwender digitale Inhalte erstellen und verwalten könnten, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Adobe sollte in der Lage sein, die Investitionen in neue Produkterweiterungen, insbesondere im Bereich der generativen KI, weiter zu erhöhen, da das Unternehmen einen schnell wachsenden adressierbaren Markt anstrebe. Argus Research bewerte das konstant starke Umsatzwachstum, die hohen Margen und die Gewinndynamik von Adobe sehr positiv.Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Adobe-Aktie bestätigt und das Kursziel von 610 auf 675 USD erhöht. (Analyse vom 15.12.2023)